Promovida ao elenco profissional do Flamengo após se destacar nas categorias de base, Anna Luiza vive um momento de transição marcado por emoção, amadurecimento e expectativa. Aos 20 anos, a meia se despediu oficialmente do Sub-20 depois de uma temporada intensa, que terminou com o título da Copinha Feminina neste sábado (20).

continua após a publicidade

Segundo a atleta, o grupo transformou a dor de perder o título do Brasileirão sub-20 em combustível para crescer coletivamente e conquistar a Copa São Paulo de Futebol Júnior.

— Foi uma preparação muito boa, a gente já conta com a Copinha, então, o término do Brasileiro (com o vice-campeonato) foi muito dolorido. A gente já veio com a cabeça para realmente chegar à final, ganhar. Foi a despedida de algumas atletas, minha também, encerramento e início de alguns ciclos também. Então a preparação foi voltada para isso também, cada um dando o melhor de si, que o conjunto cresce muito — destaca ela, em entrevista ao Lance!.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Novo momento no time profissional do Flamengo

A camisa 10 rubro-negra, que marcou um dos gols da vitória do Flamengo por 6 a 0 diante do Grêmio, terminou a competição na segunda colocação da liderança de assistências, com quatro passes decisivos à gol. Agora, sobe para a equipe principal do Rubro-Negro.

— É triste esse momento (de despedida da base), mas acho que coisas melhores virão, acredito muito nisso. Continuo torcendo muito para as meninas ano que vem, não consigo desvincular, vou continuar assistindo os jogos. Irei para a final da Copinha ano que vem, aqui em São Paulo de novo (risos). Ano que vem espero continuar bem no profissional — diz Anna Luiza.

continua após a publicidade

➡️ Camilla Orlando e Rilany Silva, da Seleção Brasileira, assistem final da Copinha no Pacaembu

Perguntada se está ansiosa para treinar com alguma atleta, não esconde a admiração.

— A Gláucia é muito embaçada, é ela. Já treinei com ela, o que ela faz com a bola é bizarro — admite.