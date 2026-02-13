O Palmeiras recebe o América-MG nesta sexta-feira (13), às 21h (horário de Brasília), na Arena Barueri, pela 1ª rodada do Brasileirão Feminino 2026. A partida terá transmissão da TV Brasil.

O time comandado por Rosana Augusto inicia a competição embalado pelo título da Supercopa Feminina. No último sábado (7), as Palestrinas venceram o Corinthians nos pênaltis por 5 a 4, após empate em 1 a 1 no tempo normal, e ficaram com a taça. Bia Zaneratto marcou no tempo regulamentar e foi um dos destaques da decisão.

Para a estreia no torneio nacional, o Palmeiras anunciou entrada gratuita. O resgate dos ingressos é feito pelo site www.ingressospalmeiras.com.br, com acesso ao estádio por reconhecimento facial. Não haverá venda nas bilheterias no dia da partida.

A torcida palmeirense acessará o Setor C1, pelo Portão 15, na Rua Santos Dumont, 365. Já os visitantes entram pelo Setor D, no Portão 9, na Rua Olavo Bilac, 266, também mediante resgate prévio online.

Palmeiras supera Corinthians e fica com taça da Supercopa Feminina. (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon)

Do outro lado, o América-MG, comandado por Jorge Victor, abre sua campanha na competição. O clube mineiro disputa a elite nacional e busca iniciar a trajetória somando pontos fora de casa.

América Mineiro eliminou Santos na Copa do Brasil Feminina 2025. (Foto: Mourão Panda / América)

PALMEIRAS X AMÉRICA-MG – BRASILEIRÃO FEMININO

Data: sexta-feira, 13 de fevereiro

Horário: 21h

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

Onde assistir: TV Brasil

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS: Kate Tapia; Fê Palermo, Poliana, Pati Maldaner e Rhay Coutinho; Ingryd (Duda Santos), Andressinha e Brena; Bia Zaneratto, Gláucia e Tainá Maranhão. Técnica: Rosana Augusto.

AMÉRICA-MG: Taluane; Ana Clara, Maiara, Lorrany, Rafinha e Thaíni; Luaninha Theodoro, Rafinha, Kaylane Souza; Radija e Dani Ortolan. Técnico: Jorge Victor.