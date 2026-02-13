CBF fecha acordo para transmissão do Brasileirão Feminino; veja onde assistir

O Brasileirão Feminino 2026 estreou nesta quinta-feira (13) com a vitória do Flamengo em cima do Mixto-MT por 1 a 0. O torneio, que tem transmissões vi TV por assinatura e internet, ganhou mais uma opção de exibição através da N Sports, que firmou um acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A competição de elite do futebol feminino no Brasil ainda tem a Globo como a outra emissora detentora dos direitos.

A N Sports anunciou que serão dois jogos exclusivos por rodada, exibidos em TV fechada e também no canal de YouTube. São 34 partidas ao longo das 17 rodadas da fase de pontos corridos do Brasileirão Feminino A1. As partidas que inauguram as transmissões são Bahia e Cruzeiro, que se enfrentam neste sábado (14), às 18h, em Salvador, e Santos e Grêmio, duelo que acontece na Vila Belmiro na segunda-feira (16).

André Barros, co-CEO da N Sports destacou que a empresa busca valorizar a modalidade e avaliou o negócio como uma parceria segura firmada com a CBF. Além do Brasileirão A1, o canal transmitirá a Copa do Brasil Feminina, Libertadores Feminina e a Copa do Mundo masculina deste ano.

- Todos nós da N Sports estamos eufóricos com mais essa transmissão do Futebol Feminino. Ao longo dos últimos meses, com diversas competições, temos mostrado que o Futebol Feminino tem na N Sports uma casa atenta e entusiasmada com a modalidade. Compartilhar desse olhar profissional que a CBF tem implementado nos dá segurança para seguirmos investindo no Futebol Feminino brasileiro - disse o executivo.

A equipe de transmissão da N Sports terá Chico Pedrotti, Luiza Santana e Gerson Jr. como narradores, Roberta Nina e Fabíola Andrade como comentaristas, além de convidadas especiais a cada rodada, e reportagem de campo por Gio Moura e Lucas Faraldo.

O torneio estreia uma nova etapa em 2026, que teve aumento de 16 para 18 clubes na elite nacional, que disputam em pontos corrido um turno único até que os oito primeiros colocados se classificam para um mata-mata em jogos d eida e volta. A premiação desta temporada é de R$ 2 milhões, premiação que a CBF aumentou em R$ 500 mil em comparação à edição passada. Para o vice-campeão, será R$ 1 milhão, R$ 250 mil a mais que no ano anterior.

A Globo tem os direitos de exibir em TV aberta confrontos selecionados, que ocuparam o espaço do sábado à tarde nas grades da emissora. A TV Brasil fará a exibição de dois jogos exclusivos por rodada em rede aberta. Nos canais por assinatura, o Sportv e a N Sports dividem os confrontos exclusivos, além do YouTube, que terá o GE TV como detentora.