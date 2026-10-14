FIFA acompanha amistoso do Brasil e prepara novidade para a Copa de 2027

O amistoso entre Brasil e Argentina, disputado na última terça-feira (13), na Arena Pernambuco, serviu também como oportunidade para avançar na preparação para a Copa do Mundo Feminina da FIFA Brasil 2027. Representantes da entidade acompanharam a operação do estádio com o objetivo de avaliar aspectos como mobilidade, segurança, orientação do público e estrutura de campo e vestiários.

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A iniciativa faz parte do planejamento da organização para o Mundial, que será realizado no Brasil no próximo ano. Os amistosos da Seleção Brasileira feminina vêm sendo utilizados como experiências práticas para aproximar as equipes responsáveis pela competição das arenas que receberão as partidas.

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Segundo Aline Pellegrino, diretora de Legado e Relações Institucionais de FIFA27, a passagem da Seleção por quatro estádios que estarão na Copa representa uma etapa importante na construção do ambiente do torneio.

A dirigente destacou a importância de aproveitar os jogos para familiarizar os torcedores e as cidades-sede com a operação de grandes eventos esportivos, além de fortalecer a integração entre a FIFA e os gestores das arenas.

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Da esquerda para a direita: Thiago Jannuzzi, Diretor de Operações de FIFA27, Michelle Ramalho, vice-presidente da CBF, Rhiannon Martin, Head da Copa do Mundo Feminina da FIFA, Juliana Agatte, Secretária Extraordinária do Governo Federal para a Copa do Mundo Feminina, Jill Ellis, Diretora de Futebol da FIFA, Paulo Henrique Cordeiro, Ministro do Esporte, e Aline Pellegrino, Diretora de Legado e Relações Institucionais de FIFA27. (Foto: Reprodução)

FIFA acompanha operação dos estádios

A preparação envolve não apenas as condições de jogo, mas também os diferentes serviços necessários para receber as seleções e o público. Em Recife, a equipe observou a movimentação no entorno da Arena Pernambuco, os procedimentos de segurança e a organização dos espaços destinados às equipes.

De acordo com Thiago Jannuzzi, diretor de Operações de FIFA27, quase 20 profissionais da FIFA estiveram envolvidos no acompanhamento das operações. A experiência permite identificar pontos de atenção e aperfeiçoar os procedimentos que serão adotados durante a Copa.

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A intenção é repetir esse trabalho nos próximos amistosos realizados no país, utilizando cada evento como oportunidade de aprendizado para as equipes responsáveis pela organização.

Além da avaliação operacional, os jogos da Seleção também contribuem para aproximar o público da Copa do Mundo Feminina. A presença de torcedores nas arquibancadas ajuda a criar a atmosfera esperada para a competição e a estimular o envolvimento das cidades-sede.

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Jill Ellis, diretora de Futebol da FIFA, também acompanhou a atividade. A dirigente ressaltou a importância de observar de perto os estádios e suas operações, mesmo com a experiência acumulada pela entidade na organização de grandes torneios.

A Copa do Mundo Feminina de 2027 será realizada no Brasil e reunirá 32 seleções. Até lá, a FIFA pretende seguir utilizando eventos esportivos no país para aprimorar o planejamento e preparar as estruturas que receberão atletas, comissões técnicas e torcedores brasileiros e estrangeiros.