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Brasil abre 2 a 0, mas cede empate para a Argentina em Pernambuco

Seleção Brasileira Feminina sofre reação das argentinas na Arena de Pernambuco

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
13/10/2026 22:53
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Brasil x Argentina
Brasil e Argentina ficaram no empate na Arena Pernambuco (Foto: Marlon Costa/AGIF/Folhapress)

A Seleção Brasileira Feminina empatou com a Argentina por 2 a 2 nesta terça-feira (13), na Arena de Pernambuco, pelo segundo amistoso entre as equipes nesta Data Fifa. Depois de abrir dois gols de vantagem com Bia Zaneratto e Gio Garbelini, o Brasil sofreu a reação das adversárias, que marcaram com Falfán e Bonsegundo, de pênalti. O resultado encerrou a sequência de amistosos da equipe comandada por Arthur Elias em outubro.

➡️Veja gols em Brasil x Argentina: visitantes empatam

Antes de a bola rolar, foi respeitado um minuto de silêncio em homenagem a Silvio Barsetti, coordenador de comunicação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que morreu nesta terça-feira (13), no Rio de Janeiro, aos 61 anos. Jornalista carioca, ele trabalhava na assessoria de imprensa e comunicação da entidade desde o início de 2023 e lutava contra o câncer.

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Brasil domina o início e abre dois gols de vantagem

A Seleção Brasileira começou a partida com maior presença ofensiva e transformou o domínio em vantagem no placar. O primeiro gol saiu com Bia Zaneratto, que aproveitou um cruzamento de Raíssa Bahia para marcar de cabeça. O lance representou o 47º gol da atacante com a camisa da Seleção.

O Brasil seguiu criando oportunidades e teve a chance de ampliar com Jhonson, aos 22 minutos, mas a atacante desperdiçou uma oportunidade cara a cara com a goleira argentina.

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O segundo gol brasileiro veio com Gio Garbelini, que aproveitou o rebote para aumentar a vantagem. A partir da parada técnica, porém, a Argentina passou a encontrar mais espaços e diminuiu aos 34 minutos, com Falfán, após uma falha defensiva brasileira.

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Jogadoras comemorando
Gio Garbelini e Bia Zaneratto marcaram os gols do Brasil (Foto: Vinicius Gois/Pera Photo Press/Folhapress)

Argentina empata, e Brasil joga com uma a mais

Na volta do intervalo, a Argentina aproveitou uma jogada individual de Holzheiner para chegar ao empate. Aos sete minutos, a atacante avançou em velocidade, invadiu a área e foi derrubada por Isabela. A arbitragem marcou pênalti. Dois minutos depois, Bonsegundo cobrou com força, no meio do gol, e deixou tudo igual na Arena de Pernambuco.

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A situação argentina ficou complicada aos 12 minutos, quando Sofía Domínguez recebeu cartão vermelho após puxar o cabelo de Kerolin durante uma cobrança de lateral. Com uma jogadora a mais, o Brasil passou a pressionar em busca do terceiro gol, enquanto as adversárias se fecharam na defesa e tentaram explorar os contra-ataques.

Apesar da superioridade numérica e da pressão na reta final, a Seleção Brasileira não conseguiu voltar a marcar. Ao longo da segunda etapa, Arthur Elias promoveu a entrada das reservas para substituir todas as jogadoras de linha, aproveitando para realizar testes no amistoso.

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Apesar do domínio, o time de Arthur Elias não conseguiu ser efetivo, e o empate permaneceu no placar.

Bia Zaneratto aponta falta de efetividade

Após a partida, Bia Zaneratto avaliou que o Brasil criou oportunidades suficientes para sair de campo com a vitória, mas não conseguiu aproveitá-las. Em entrevista ao sportv, a atacante também destacou os riscos defensivos decorrentes da postura ofensiva da equipe.

— Acho que faltou assertividade. Criamos bastante situações, mas não fomos felizes. O estilo do Brasil é ser muito ofensivo e agressivo, mas sempre que atacamos ficamos muito expostas e qualquer vacilo temos que tomar muito cuidado. Mas faltou ser mais efetivas na frente. Começamos o jogo com um time totalmente diferente, mas o Arthur faz isso, de dar oportunidade a todo mundo — disse Bia Zaneratto.

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Brasil encerra amistosos da Data Fifa

O empate encerra a sequência de dois amistosos entre Brasil e Argentina nesta Data Fifa. No primeiro encontro, disputado no sábado (10), a Seleção Brasileira venceu por 3 a 1. Com o resultado desta terça-feira, a equipe termina o período com uma vitória e um empate diante das rivais.

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