Veja gols em Brasil x Argentina: Bia Zaneratto abre o placar e Garbelini amplia
Equipes se enfrentam na Arena Pernambuco
Brasil e Argentina se enfrentam nesta terça-feira (13) pela segunda vez nesta Data Fifa em partida amistosa na Arena Pernambuco. Após a vitória por 3 a 1 no último sábado (10), a Seleção Brasileira Feminina busca vencer a rival novamente e fechar a pausa no futebol de clubes com dois resultados positivos.
➡️Conheça Luany, autora de golaço do Brasil contra a Argentina
O primeiro gol da partida foi marcado por Bia Zaneratto aos 12 minutos da primeira etapa. A atacante do Palmeiras recebeu cruzamento de Raíssa Bahia e, de cabeça, abriu o placar. Aos 27, Gio Garbelini ampliou após bela jogada de Priscila.
Aos 34 minutos, as argentinas diminuíram. Florencia Bonsegundo encontrou Daiana Falfán, que finalizou e superou a goleira Thaís Lima.
Veja os gols:
Como foi o primeiro jogo entre Brasil e Argentina?
A Seleção Brasileira começou a partida pressionando e criou uma boa oportunidade logo aos três minutos. Duda Sampaio cobrou falta com perigo, mas a goleira argentina fez a defesa. Depois dos primeiros dez minutos, o confronto ficou mais truncado, com poucas chances claras de gol.
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Com maior controle da posse de bola, o Brasil encontrou dificuldades para transformar o domínio em oportunidades, enquanto a Argentina tentava explorar os erros da equipe da casa. O cenário mudou aos 26 minutos, quando Luany acertou um belo chute e abriu o placar para a Seleção.
O gol deu mais confiança às brasileiras, que passaram a encontrar espaços no ataque. Aos 38 minutos, Geyse ampliou com um gol de bicicleta após uma jogada ensaiada em cobrança de escanteio.
Nos minutos finais da primeira etapa, o Brasil chegou ao terceiro gol. Duda Sampaio lançou Luany dentro da área, a atacante ajeitou a bola para trás e Angelina finalizou com precisão para fechar o primeiro tempo em 3 a 0.
Argentina diminui no início do segundo tempo
A Argentina voltou do intervalo com outra postura e conseguiu diminuir a desvantagem logo no início da segunda etapa. Maricel Pereyra marcou para a equipe visitante, aproveitando um momento de desatenção da Seleção Brasileira.
Depois do gol argentino, a partida ficou mais equilibrada, mas sem grandes oportunidades para os dois lados. Com a vantagem construída antes do intervalo, o Brasil também aproveitou o segundo tempo para testar alternativas e observar jogadoras.
As duas equipes fizeram diversas alterações ao longo da etapa final, em um cenário de avaliação de opções para a sequência da preparação. Já nos acréscimos, aos 46 minutos, a Argentina teve a jogadora Vargas expulsa após revisão do árbitro de vídeo (VAR).
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