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De virada, São Paulo vence o Corinthians no jogo de ida do Brasileirão Feminino

As Soberanas vencem por 2 a 1 e levam vantagem para a decisão no Morumbis

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
26/09/2026 18:34
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Isa Guimarães comemorando o gol da virada na final do Brasileirão Feminino
Isa Guimarães comemorando o gol da virada na final do Brasileirão Feminino (Foto: Vitor Vidal/Ag. F8/Folhapress)

São Paulo venceu o Corinthians de virada por 2 a 1 neste sábado (26), pelo primeiro jogo da final do Brasileirão Feminino, na Neo Química Arena. Gabi Zanotti abriu o placar para as Brabas no primeiro tempo, mas Crivelari e Isa Guimarães balançaram as redes para garantir a vitória das Soberanas no Majestoso.

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Com a vitória no jogo de ida, o São Paulo leva a vantagem do empate no placar agregado para a partida de volta. A decisão do Brasileirão Feminino acontece no dia 3 de outubro, às 16h30 (de Brasília), no Morumbis. Em caso de igualdade no agregado, o título será decidido nos pênaltis.

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Como foi Corinthians x São Paulo?

Primeiro tempo

O Corinthians começou a partida impondo seu ritmo e pressionando a saída de bola do São Paulo. As Brabas conseguiram transformar o domínio inicial em gol aos nove minutos. Após uma jogada trabalhada com Gi Fernandes, Vic Albuquerque recebeu pelo lado direito e cruzou para Gabi Zanotti, livre de marcação, cabecear no canto de Carlinha e abrir o placar para o Corinthians.

O gol fez o São Paulo reagir na partida; as soberanas passaram a trocar mais passes e controlar a posse de bola, buscando espaços no campo de ataque. A equipe tricolor conseguiu chegar ao empate após uma boa jogada pelo lado direito. Aline Milene tabelou com Serrana, que avançou até o fundo e cruzou para Crivelari. A atacante bateu de primeira e deixou tudo igual no Majestoso.

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Depois do empate, o São Paulo passou a pressionar mais e criou oportunidades para virar o placar. As Soberanas chegaram com perigo em algumas investidas, mas não conseguiram aproveitar as chances. Com as duas equipes buscando o gol, o primeiro tempo terminou empatado em 1 a 1.

Duda Mineira, jogadora do Corinthians, disputa lance com Giovanna Crivelari, atleta do São Paulo durante partida no estádio Arena Corinthians pelo Campeonato Brasileiro Feminino 2026.
Duda Mineira, jogadora do Corinthians, disputa lance com Giovanna Crivelari, atleta do São Paulo durante partida no estádio Arena Corinthians pelo Campeonato Brasileiro Feminino 2026. (Foto: Anderson Romao/AGIF/Folhapress)

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Segundo tempo

O Corinthians voltou melhor para a segunda etapa e passou a pressionar o São Paulo em busca do segundo gol. As Brabas chegaram a assustar em cobranças de escanteio e bolas levantadas na área, mas não conseguiram ampliar. Aos 10 minutos, Karla Alves finalizou de fora da área, Nicole deu rebote e Aline Milene apareceu para completar, mas a goleira corintiana se recuperou e fez a defesa.

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O Corinthians teve uma boa chance aos 20 minutos, quando Tamires cobrou escanteio e Jhonson cabeceou para fora. Pouco depois, porém, o São Paulo aproveitou um erro na saída de bola das Brabas. Aos 22 minutos, Isa Guimarães recebeu dentro da área, dominou e tocou na saída de Nicole para virar o jogo para as Soberanas.

Atrás no placar, o Corinthians passou a pressionar em busca do empate, enquanto o São Paulo conseguiu controlar a vantagem. As Brabas chegaram a levar perigo com Robledo e em bolas paradas, mas não conseguiram superar Carlinha. Na reta final, as Soberanas administraram o resultado e confirmaram a vitória por 2 a 1, levando a vantagem para o segundo jogo da decisão.

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Bruna Calderan, atleta do Sao Paulo durante partida contra o Corinthians no estadio Arena Corinthians pelo Campeonato Brasileiro Feminino 2026
Bruna Calderan, atleta do Sao Paulo durante partida contra o Corinthians no estadio Arena Corinthians pelo Campeonato Brasileiro Feminino 2026. (Foto: Anderson Romao/AGIF/Folhapress)

Confira as informações de Corinthians x São Paulo

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 🆚 SÃO PAULO
🏆 Brasileirão Feminino – final (jogo de ida)

📆 Data e horário: sábado, 26 de setembro de 2026, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: Globo, TV Brasil, SporTV, NSports e GE TV

⚽ ESCALAÇÕES

⚫⚪ CORINTHIANS (Técnica: Emily Lima)
Nicole; Thaís Ferreira, Duda Mineira, Juliete; Gi Fernandes, Duda Sampaio, Vic Albuquerque, Belén Aquino e Tamires; Jaqueline e Gabi Zanotti.

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🔴⚪⚫ SÃO PAULO (Técnico: Thiago Viana)
Carlinha; Serrana, B. Calderan, Tayla e Carol Gil; Bia Menezes, Robinha, Karla Alves, Crivelari e Isa; Aline.

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