O Corinthians encerra a temporada 2025 no futebol feminino com dois títulos e números que ajudam a dimensionar o peso do ano. A equipe comandada por Lucas Piccinato não manteve regularidade absoluta em todas as competições, mas soube ser decisiva nos torneios mais importantes e fecha o ciclo com as conquistas do Brasileirão e da Copa Libertadores.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Time profissional

No Brasileirão, o título veio em uma decisão apertada contra o Cruzeiro. Depois do empate por 2 a 2 no jogo de ida, no Independência, o Corinthians venceu por 1 a 0 na Neo Química Arena e garantiu a taça. A campanha teve 21 partidas, com 14 vitórias, seis empates e apenas uma derrota, além de 57 gols marcados e 17 sofridos.

Já nas demais competições nacionais, o time ficou com o vice-campeonato da Supercopa do Brasil e do Campeonato Paulista, além da eliminação nas quartas de final da Copa do Brasil, resultados que evidenciaram fases de instabilidade durante o ano.

continua após a publicidade

A campanha continental terminou com o título da Libertadores Feminina após uma trajetória invicta. Em seis jogos, o Corinthians somou três vitórias e três empates, marcou 18 gols e sofreu apenas dois. A final contra o Deportivo Cali foi equilibrada e terminou sem gols no tempo normal, com a decisão ficando para os pênaltis.

No balanço geral da temporada, o Corinthians disputou 51 jogos oficiais, com 34 vitórias, 13 empates e quatro derrotas, somando 122 gols marcados e 36 sofridos. Individualmente, Gabi Zanotti terminou como a principal artilheira do time, com 18 gols, enquanto Jhonson e Victória Albuquerque também tiveram participação ofensiva relevante.

continua após a publicidade

Com altos e baixos ao longo do ano, o Corinthians fecha 2025 com duas taças e a confirmação de que, mesmo sem domínio absoluto em todas as frentes, continua mantendo a hegemonia nas principais competições.

Corinthians campeão do Brasileirão Feminino 2025 diante do Cruzeiro. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Destaques individuais do Corinthians em 2025

Individualmente, alguns nomes se destacaram de forma especial. Gabi Zanotti foi a principal artilheira da temporada, com 18 gols, liderando o setor ofensivo com experiência e regularidade. Jhonson e Victória Albuquerque também tiveram papel decisivo, ambas com 14 gols, enquanto Ariel e Letícia Monteiro fecharam o top-5 de goleadoras.

Em termos de utilização, Victória Albuquerque foi quem mais entrou em campo, com 44 jogos, seguida de perto por Letícia Monteiro, Day Rodríguez e Jhonson, todas ultrapassando a marca de 40 partidas, evidenciando a espinha dorsal do time ao longo do ano.

Capitã e artilheira, Gabi Zanotti levantou a taça de campeã da Libertadores Feminina. (Staff Images Woman/CONMEBOL)

Base

Nas categorias de base, o Corinthians teve um ano competitivo, mas com resultados distintos entre as competições. No Sub-17, a equipe conquistou o título do Campeonato Brasileiro Feminino da categoria, confirmando bom desempenho ao longo da temporada nacional.

No entanto, no âmbito estadual, o time ficou com o vice-campeonato paulista, ao ser superado pelo São Paulo nos pênaltis na final do Campeonato Paulista Sub-17, após empate por 2 a 2 no tempo normal, em decisão realizada no Estádio Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba.

Já no Sub-20, a base alvinegra chegou às semifinais do Campeonato Paulista e do Campeonato Brasileiro, além de parar nas quartas de final da Copinha Feminina.

Copa Libertadores Feminina : campeão

: campeão Campeonato Brasileiro Feminino : campeão

: campeão Supercopa do Brasil Feminina : vice-campeão

: vice-campeão Campeonato Paulista Feminino : vice-campeão

: vice-campeão Copa do Brasil Feminina: quartas de final

Categorias de base

Campeonato Brasileiro Feminino Sub-17 : campeão

: campeão Campeonato Paulista Feminino Sub-17 : vice-campeão

: vice-campeão Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20 : semifinal

: semifinal Campeonato Paulista Feminino Sub-20 : semifinal

: semifinal Copinha Feminina Sub-20: quartas de final