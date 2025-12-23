Corinthians fecha 2025 com títulos da Libertadores e do Brasileirão Feminino; veja os números
Confira desempenho das Brabas na base e no time principal
- Matéria
- Mais Notícias
O Corinthians encerra a temporada 2025 no futebol feminino com dois títulos e números que ajudam a dimensionar o peso do ano. A equipe comandada por Lucas Piccinato não manteve regularidade absoluta em todas as competições, mas soube ser decisiva nos torneios mais importantes e fecha o ciclo com as conquistas do Brasileirão e da Copa Libertadores.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Saiba como garantir ingressos para a estreia do Corinthians no Mundial feminino
Futebol Feminino17/12/2025
- Futebol Feminino
Palmeiras perde para o Corinthians, mas conquista Paulistão Feminino 2025
Futebol Feminino14/12/2025
- Corinthians
Corinthians conhece seu adversário no Mundial de Clubes feminino
Corinthians12/12/2025
➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Time profissional
No Brasileirão, o título veio em uma decisão apertada contra o Cruzeiro. Depois do empate por 2 a 2 no jogo de ida, no Independência, o Corinthians venceu por 1 a 0 na Neo Química Arena e garantiu a taça. A campanha teve 21 partidas, com 14 vitórias, seis empates e apenas uma derrota, além de 57 gols marcados e 17 sofridos.
Já nas demais competições nacionais, o time ficou com o vice-campeonato da Supercopa do Brasil e do Campeonato Paulista, além da eliminação nas quartas de final da Copa do Brasil, resultados que evidenciaram fases de instabilidade durante o ano.
A campanha continental terminou com o título da Libertadores Feminina após uma trajetória invicta. Em seis jogos, o Corinthians somou três vitórias e três empates, marcou 18 gols e sofreu apenas dois. A final contra o Deportivo Cali foi equilibrada e terminou sem gols no tempo normal, com a decisão ficando para os pênaltis.
No balanço geral da temporada, o Corinthians disputou 51 jogos oficiais, com 34 vitórias, 13 empates e quatro derrotas, somando 122 gols marcados e 36 sofridos. Individualmente, Gabi Zanotti terminou como a principal artilheira do time, com 18 gols, enquanto Jhonson e Victória Albuquerque também tiveram participação ofensiva relevante.
Com altos e baixos ao longo do ano, o Corinthians fecha 2025 com duas taças e a confirmação de que, mesmo sem domínio absoluto em todas as frentes, continua mantendo a hegemonia nas principais competições.
Destaques individuais do Corinthians em 2025
Individualmente, alguns nomes se destacaram de forma especial. Gabi Zanotti foi a principal artilheira da temporada, com 18 gols, liderando o setor ofensivo com experiência e regularidade. Jhonson e Victória Albuquerque também tiveram papel decisivo, ambas com 14 gols, enquanto Ariel e Letícia Monteiro fecharam o top-5 de goleadoras.
Em termos de utilização, Victória Albuquerque foi quem mais entrou em campo, com 44 jogos, seguida de perto por Letícia Monteiro, Day Rodríguez e Jhonson, todas ultrapassando a marca de 40 partidas, evidenciando a espinha dorsal do time ao longo do ano.
Base
Nas categorias de base, o Corinthians teve um ano competitivo, mas com resultados distintos entre as competições. No Sub-17, a equipe conquistou o título do Campeonato Brasileiro Feminino da categoria, confirmando bom desempenho ao longo da temporada nacional.
No entanto, no âmbito estadual, o time ficou com o vice-campeonato paulista, ao ser superado pelo São Paulo nos pênaltis na final do Campeonato Paulista Sub-17, após empate por 2 a 2 no tempo normal, em decisão realizada no Estádio Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba.
Já no Sub-20, a base alvinegra chegou às semifinais do Campeonato Paulista e do Campeonato Brasileiro, além de parar nas quartas de final da Copinha Feminina.
- Copa Libertadores Feminina: campeão
- Campeonato Brasileiro Feminino: campeão
- Supercopa do Brasil Feminina: vice-campeão
- Campeonato Paulista Feminino: vice-campeão
- Copa do Brasil Feminina: quartas de final
Categorias de base
- Campeonato Brasileiro Feminino Sub-17: campeão
- Campeonato Paulista Feminino Sub-17: vice-campeão
- Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20: semifinal
- Campeonato Paulista Feminino Sub-20: semifinal
- Copinha Feminina Sub-20: quartas de final
- Matéria
- Mais Notícias