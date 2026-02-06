Palmeiras x Corinthians feminino: onde assistir e escalações para final da Supercopa
Bola rola neste sábado (7), às 16h, valendo a taça da Supercopa
O Palmeiras recebe o Corinthians neste sábado (7), às 16h (de Brasília), na Arena Barueri, em Barueri (SP), para a grande final da Supercopa Feminina. A decisão terá transmissão do Sportv (TV fechada), da GE TV, no YouTube, e da TV Globo, em TV aberta.
Mandante da partida após sorteio, o Palmeiras chega embalado para a decisão. A equipe comandada por Rosana Augusto encerrou a temporada 2025 com três títulos importantes — Ladies Cup, Paulistão Feminino e Copa do Brasil — conquista que credenciou o clube à disputa da Supercopa.
Na janela de transferências, o Verdão foi ao mercado e reforçou o elenco com nomes de peso, como Bia Zaneratto, Duda Santos, Gláucia e Lorena Benítez, além de outras contratações.
Do outro lado, o Corinthians mantém o alto nível competitivo que o consolidou como o projeto mais vitorioso do futebol feminino na América do Sul. Atuais campeãs da Libertadores, as Brabas chegam à final por terem conquistado o Brasileirão Feminino e pouco depois do vice da Copa das Campeãs, torneio em que foram superadas pelo Arsenal por 3 a 2 na decisão.
Principal referência ofensiva da equipe, Gabi Zanotti segue como destaque, agora acompanhada por reforços como Rhaizza, Ana Vitória, Agustina, Belén Aquino e Paola García, que ampliam as opções do técnico Lucas Piccinato para a temporada.
Palmeiras x Corinthians: onde assistir
- Final da Supercopa Feminina
- Data: sábado, 7 de fevereiro
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)
- Onde assistir: TV Globo, GE TV e Sportv
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
PALMEIRAS: Kate Tapia; Fê Palermo, Poliana, Pati Maldaner e Rhay Coutinho; Ingryd, Lorena Benítez (Andressinha) e Brena; Bia Zaneratto, Gláucia e Tainá Maranhão. Técnica: Rosana Augusto.
CORINTHIANS: Lelê; Gi Fernandes, Thaís Ferreira, Letícia Teles e Tamires; Ana Vitória; Duda Sampaio, Andressa Alves e Gabi Zanotti; Belén Aquino e Jaqueline.
