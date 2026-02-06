O Palmeiras recebe o Corinthians neste sábado (7), às 16h (de Brasília), na Arena Barueri, em Barueri (SP), para a grande final da Supercopa Feminina. A decisão terá transmissão do Sportv (TV fechada), da GE TV, no YouTube, e da TV Globo, em TV aberta.

Mandante da partida após sorteio, o Palmeiras chega embalado para a decisão. A equipe comandada por Rosana Augusto encerrou a temporada 2025 com três títulos importantes — Ladies Cup, Paulistão Feminino e Copa do Brasil — conquista que credenciou o clube à disputa da Supercopa.

Na janela de transferências, o Verdão foi ao mercado e reforçou o elenco com nomes de peso, como Bia Zaneratto, Duda Santos, Gláucia e Lorena Benítez, além de outras contratações.

Após duas temporadas no Kansas City Current, Bia Zaneratto está de volta para vestir a 10 do Verdão.

Do outro lado, o Corinthians mantém o alto nível competitivo que o consolidou como o projeto mais vitorioso do futebol feminino na América do Sul. Atuais campeãs da Libertadores, as Brabas chegam à final por terem conquistado o Brasileirão Feminino e pouco depois do vice da Copa das Campeãs, torneio em que foram superadas pelo Arsenal por 3 a 2 na decisão.

Principal referência ofensiva da equipe, Gabi Zanotti segue como destaque, agora acompanhada por reforços como Rhaizza, Ana Vitória, Agustina, Belén Aquino e Paola García, que ampliam as opções do técnico Lucas Piccinato para a temporada.

Gabi Zanotti marcou o gol que classificou o Corinthians à final da Copa dos Campeões. (Foto: Rodrigo Gazzanel / Corinthians)

Palmeiras x Corinthians: onde assistir

Final da Supercopa Feminina

Data: sábado, 7 de fevereiro

sábado, 7 de fevereiro Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

Arena Barueri, em Barueri (SP) Onde assistir: TV Globo, GE TV e Sportv

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS: Kate Tapia; Fê Palermo, Poliana, Pati Maldaner e Rhay Coutinho; Ingryd, Lorena Benítez (Andressinha) e Brena; Bia Zaneratto, Gláucia e Tainá Maranhão. Técnica: Rosana Augusto.

CORINTHIANS: Lelê; Gi Fernandes, Thaís Ferreira, Letícia Teles e Tamires; Ana Vitória; Duda Sampaio, Andressa Alves e Gabi Zanotti; Belén Aquino e Jaqueline.