O Corinthians conquistou a sexta taça da Libertadores Feminina na tarde deste sábado (18), no Estádio Florencio Sola, em Banfield, na Argentina. Em partida acirrada, as Brabas empataram com o Deportivo Cali sem gols e levaram nas penalidades por 5 a 3.

continua após a publicidade

Com o resultado, as Brabas fecharam o torneio continental em primeiro lugar, seguido de Deportivo Cali, Ferroviária e Colo-Colo.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Como foi o jogo do Corinthians

O primeiro tempo da final da Libertadores Feminina entre Corinthians e Deportivo Cali foi marcado pelo equilíbrio e pelas fortes disputas no meio-campo. O time brasileiro teve mais posse e tentou controlar o ritmo, mas encontrou um adversário bem postado e com boa compactação defensiva.

A primeira chance das brasileiras veio aos 12 minutos, quando Duda Sampaio arriscou um belo chute de perna direita da entrada da área, obrigando a goleira Agudelo a fazer grande defesa.

continua após a publicidade

O Deportivo Cali respondeu com chutes de média distância, mas sem grande perigo. Aos 41, Gabi Zanotti cabeceou fraco nas mãos da goleira colombiana. Dois minutos depois, Cobos arriscou de fora da área, e Nicole, atenta, afastou para escanteio com o pé direito.

Day Rodríguez durante Corinthians x Deportivo Cali pela final da Libertadores Feminina. (Foto: Staff Images Woman/CONMEBOL)

Aos 46 minutos, o Corinthians chegou a balançar as redes: Duda Sampaio cruzou, Vic Albuquerque desviou e Erika completou de cabeça para o gol. No entanto, após longa checagem do VAR — com mais de cinco minutos de paralisação —, o lance foi anulado por impedimento de Vic Albuquerque.

continua após a publicidade

Fim do primeiro tempo: 0 a 0 em Banfield, com o Corinthians mais presente no ataque, mas o Cali sustentando bem a pressão e levando o empate para o intervalo.

O segundo tempo começou com o Corinthians partindo para cima. O time alvinegro manteve a posse de bola e pressionou o Deportivo Cali em busca do gol. Aos 10 minutos, Tamires teve grande oportunidade, mas parou em Agudelo e na defesa colombiana, que conseguiu afastar o perigo.

Com o passar do tempo, o Deportivo Cali equilibrou as ações e passou a chegar com mais frequência ao ataque. Aponzá apareceu cara a cara com Nicole, mas a goleira corintiana saiu bem e evitou o empate.

Aos 34 minutos, o time colombiano quase marcou novamente. Em cobrança de escanteio fechada, Jaqueline salvou em cima da linha e manteve o zero a zero no placar. A arbitragem definiu quatro minutos de acréscimos, mas o jogo terminou sem gols.

PENALIDADES

Corinthians: Gabi Zanotti (converteu), Vic Albuquerque (converteu), Thaís Ferreira (converteu), Mariza (converteu) e Jhonson (converteu) Deportivo Cali: Paola García (converteu), Ibargüen (desperdiçou), Aponzá (converteu) e Perlaza (converteu)

➡️ Ferroviária vence Colo-Colo e fica em terceiro lugar na Libertadores Feminina

FICHA TÉCNICA - CORINTHIANS 0 (5 X 3 ) 0 DEPORTIVO CALI

Final da Libertadores Feminina Data: sábado, 18 de outubro Estádio: Estádio Florencio Sola, em Banfield, na Argentina Horário: 16h30 (de Brasília) Cartões amarelos: Perlaza (Deportivo Cali) Penalidades: 5 a 3

⚽ ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Nicole; Thaís Ferreira, Erika, Mariza, Tamires (Juliete); Day Rodríguez, Duda Sampaio, Gisela Robleda (Jaque Ribeiro) e Vic Albuquerque; Letícia Monteiro (Jhonson) e Gabi Zanotti. Técnico: Lucas Piccinato.

DEPORTIVO CALI: Luisa Agudelo, Jessica Bermeo (Eidy Ruíz), Stefanía Perlaza, Kelly Caicedo, Angie Salazar, Zharick Montoya (Natalia Hernández), Paola García e Melanin Aponzá; Michelle Vasquez (Cobo), Kelly Ibarguen e María Marquinez (Fisgativa). Técnico: Jhon Alber Ortíz.