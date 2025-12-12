Corinthians conhece seu adversário no Mundial de Clubes feminino

O Corinthians já conhece o caminho que terá pela frente no primeiro Mundial de Clubes feminino. Atual campeão da Libertadores, o time alvinegro enfrentará o Gotham FC, dos Estados Unidos, vencedor da última Liga dos Campeões da Concacaf, em uma das semifinais da competição, marcada para 2026, em Londres.

As Brabas entram direto na fase semifinal graças ao título continental conquistado neste ano. Do outro lado da chave estará o Arsenal, campeão da Liga dos Campeões Feminina da Uefa, que aguarda a definição de seu adversário. A Copa dos Campeões Feminina da Fifa reúne seis campeões de diferentes confederações e pretende coroar, em formato enxuto, o melhor clube do futebol feminino mundial.

Antes da fase decisiva na Inglaterra, o torneio vive uma etapa classificatória no Marrocos. No Estádio Municipal de Berrechid, Wuhan Jiangda, da China, encara o AS FAR, de Rabat, campeão africano de 2025. O time chinês já superou o Auckland United, da Nova Zelândia, por 1 a 0 na primeira fase e agora disputa com as marroquinas a vaga para enfrentar o Arsenal na outra semifinal, completando o quadro dos quatro finalistas.

No Corinthians, o discurso é de foco dividido entre o presente e o futuro. Em meio à reta final da atual temporada, o técnico Lucas Piccinato admite a dificuldade de projetar o Mundial enquanto ainda disputa o título paulista, mas destaca que o planejamento para 2026 começou há meses. Segundo o treinador, a comissão técnica montou toda a programação do ano com o Mundial em mente, buscando uma pré-temporada forte para que a equipe chegue a Londres em condição de competir em alto nível contra adversários de ponta.

— Difícil falar de preparação para a gente que ainda está em temporada vigente. Não tem como não estarmos pensando na próxima partida e tentar fazer um jogo diferente. Desde o começo da temporada, a gente tem feito uma programação para disputar esse Mundial. É fazer a melhor pré-temporada possível para chegarmos lá em condições de competir em alto nível contra grandes equipes. Uma coisa de cada vez. Vamos primeiro fechar essa temporada. Temos mais 90 minutos e acreditamos muito que temos capacidade de reverter isso (a final do Paulista). A partir da virada do ano, começamos a pensar em Mundial — falou o técnico do Corinthians, Lucas Piccinato.

