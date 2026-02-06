A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a arbitragem para a final da Supercopa Feminina entre Palmeiras e Corinthians, marcada para este sábado (7), às 16h (de Brasília), na Arena Barueri, em Barueri (SP). A taça, decidida em jogo único, terá transmissão do Sportv, TV Globo e GE TV.

A árbitra Edina Alves Batista (SP) será a responsável por comandar a decisão. Ela terá como assistentes Neuza Ines Back (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP), enquanto Daiane Muniz (SP) atuará como quarta árbitra. Maira Mastella Moreira (RS) completa a equipe de campo como quinta árbitra.

No comando do árbitro de vídeo, a escalação traz Charly Wendy Straub Deretti (SC) como VAR, com Helen Aparecida Gonçalves Silva Araújo (MG) no AVAR. A função de observadora de VAR ficará a cargo de Cleidy Mary dos Santos Nunes Ribeiro (SC). Simone Xavier de Paula e Silva (RJ) atuará como analista de campo.

A arbitragem ainda contará com Eveliny Pereira de Almeida da Silva como inspetora, Ana Karina Marques Valentin como assessora e Larissa Ramos Monteiro na função de quality manager, completando a equipe escalada pela CBF para a decisão da Supercopa Feminina.

Arbitragem da final da Supercopa Feminina

Árbitra central: Edina Alves Batista (SP)

Assistente 1: Neuza Ines Back (SP)

Assistente 2: Fabrini Bevilaqua Costa (SP)

Quarta árbitra: Daiane Muniz (SP)

Quinta árbitra: Maira Mastella Moreira (SP)

Analista de campo: Simone Xavier de Paula E Silva (RJ)

Inspetor: Eveliny Pereira de Almeida da Silva (BR)

Assessor: Ana Karina Marques Valentin (PE)

VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)

AVAR: Helen Aparecida Goncalves Silva Araujo (MG)

Observador de VAR: Cleidy Mary dos Santos Nunes Ribeiro (SC)

Quality Manager: Larissa Ramos Monteiro (BR)