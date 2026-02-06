menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Edina Alves apita final da Supercopa Feminina entre Palmeiras e Corinthians

Decisão contará com auxílio do VAR

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 06/02/2026
22:54
Edina Alves Batista
imagem cameraEdina Alves apita final da Supercopa Feminina de 2026. Palmeiras e Corinthians decidem o título. (Cesar Greco/SE Palmeiras)
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a arbitragem para a final da Supercopa Feminina entre Palmeiras e Corinthians, marcada para este sábado (7), às 16h (de Brasília), na Arena Barueri, em Barueri (SP). A taça, decidida em jogo único, terá transmissão do Sportv, TV Globo e GE TV.

A árbitra Edina Alves Batista (SP) será a responsável por comandar a decisão. Ela terá como assistentes Neuza Ines Back (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP), enquanto Daiane Muniz (SP) atuará como quarta árbitra. Maira Mastella Moreira (RS) completa a equipe de campo como quinta árbitra.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

No comando do árbitro de vídeo, a escalação traz Charly Wendy Straub Deretti (SC) como VAR, com Helen Aparecida Gonçalves Silva Araújo (MG) no AVAR. A função de observadora de VAR ficará a cargo de Cleidy Mary dos Santos Nunes Ribeiro (SC). Simone Xavier de Paula e Silva (RJ) atuará como analista de campo.

A arbitragem ainda contará com Eveliny Pereira de Almeida da Silva como inspetora, Ana Karina Marques Valentin como assessora e Larissa Ramos Monteiro na função de quality manager, completando a equipe escalada pela CBF para a decisão da Supercopa Feminina.

Arbitragem da final da Supercopa Feminina

  • Árbitra central: Edina Alves Batista (SP)
  • Assistente 1: Neuza Ines Back (SP)
  • Assistente 2: Fabrini Bevilaqua Costa (SP)
  • Quarta árbitra: Daiane Muniz (SP)
  • Quinta árbitra: Maira Mastella Moreira (SP)
  • Analista de campo: Simone Xavier de Paula E Silva (RJ)
  • Inspetor: Eveliny Pereira de Almeida da Silva (BR)
  • Assessor: Ana Karina Marques Valentin (PE)
  • VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)
  • AVAR: Helen Aparecida Goncalves Silva Araujo (MG)
  • Observador de VAR: Cleidy Mary dos Santos Nunes Ribeiro (SC)
  • Quality Manager: Larissa Ramos Monteiro (BR)
Andressa Alves, do Corinthians, e Fê Palermo, do Palmeiras, disputam bola. (Foto: Diego Soares/Ag.Paulistão)
Andressa Alves, do Corinthians, e Fê Palermo, do Palmeiras, disputam bola. (Foto: Diego Soares/Ag.Paulistão)

