Futebol Feminino

Palmeiras e Corinthians escalados para final da Supercopa Feminina; veja titulares

Bola rola neste sábado (7), às 16h

Giselly Correa Barata
Barueri (SP)
Dia 07/02/2026
15:23
Supercopa feminina entre Palmeiras x Corinthians na Arena Barueri (Foto: Marco Miatelo/ Agif/Gazeta Press)
imagem cameraSupercopa feminina entre Palmeiras x Corinthians na Arena Barueri (Foto: Marco Miatelo/ Agif/Gazeta Press)
PalmeirasCorinthians duelam neste sábado (7), às 16h (de Brasília), na Arena Barueri, em Barueri (SP), para a grande final da Supercopa Feminina. A decisão terá transmissão do Sportv (TV fechada), e da TV Globo, em TV aberta.

O Palmeiras tem três desfalques para a partida: Ana Flávia, Dudinha, Lais Estevam e Laís Melo, com lesão de Ligamento Cruzado Anterior, além de Natascha e Victoria Liss que estão em transição física. Desta forma, Rosana Augusta escala a equipe com Kate Tapia; Fê Palermo, Poliana, Pati Maldaner e Rhay Coutinho; Ingryd, Andressinha e Brena; Bia Zaneratto, Gláucia e Tainá Maranhão.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Já o Corinthians repetirá a fórmula da Copa das Campeãs. Lucas Piccinato escala o time com Lelê; Gi Fernandes, Thaís Ferreira, Letícia Teles e Tamires; Ana Vitória; Duda Sampaio, Andressa Alves e Gabi Zanotti; Belén Aquino e Jaqueline.

➡️ CBF fecha patrocínio exclusivo para o futebol feminino com empresa do setor automotivo

Palmeiras x Corinthians: onde assistir

  • Final da Supercopa Feminina
  • Data: sábado, 7 de fevereiro
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)
  • Onde assistir: TV Globo e Sportv

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS: Kate Tapia; Fê Palermo, Poliana, Pati Maldaner e Rhay Coutinho; Ingryd, Andressinha e Brena; Bia Zaneratto, Gláucia e Tainá Maranhão. Técnica: Rosana Augusto.

CORINTHIANS: Lelê; Gi Fernandes, Thaís Ferreira, Letícia Teles e Tamires; Ana Vitória; Duda Sampaio, Andressa Alves e Gabi Zanotti; Belén Aquino e Jaqueline. Técnico: Lucas Piccinato.

Poliana e Jhonson durante Corinthians x Palmeiras, pela final do Paulistão Feminino. (Foto: Rebeca Reis/Ag.Paulistão)
Poliana e Jhonson durante Corinthians x Palmeiras, pela final do Paulistão Feminino. (Foto: Rebeca Reis/Ag.Paulistão)

