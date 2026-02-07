Palmeiras e Corinthians escalados para final da Supercopa Feminina; veja titulares
Bola rola neste sábado (7), às 16h
Palmeiras e Corinthians duelam neste sábado (7), às 16h (de Brasília), na Arena Barueri, em Barueri (SP), para a grande final da Supercopa Feminina. A decisão terá transmissão do Sportv (TV fechada), e da TV Globo, em TV aberta.
O Palmeiras tem três desfalques para a partida: Ana Flávia, Dudinha, Lais Estevam e Laís Melo, com lesão de Ligamento Cruzado Anterior, além de Natascha e Victoria Liss que estão em transição física. Desta forma, Rosana Augusta escala a equipe com Kate Tapia; Fê Palermo, Poliana, Pati Maldaner e Rhay Coutinho; Ingryd, Andressinha e Brena; Bia Zaneratto, Gláucia e Tainá Maranhão.
Já o Corinthians repetirá a fórmula da Copa das Campeãs. Lucas Piccinato escala o time com Lelê; Gi Fernandes, Thaís Ferreira, Letícia Teles e Tamires; Ana Vitória; Duda Sampaio, Andressa Alves e Gabi Zanotti; Belén Aquino e Jaqueline.
➡️ CBF fecha patrocínio exclusivo para o futebol feminino com empresa do setor automotivo
Palmeiras x Corinthians: onde assistir
- Final da Supercopa Feminina
- Data: sábado, 7 de fevereiro
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)
- Onde assistir: TV Globo e Sportv
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
PALMEIRAS: Kate Tapia; Fê Palermo, Poliana, Pati Maldaner e Rhay Coutinho; Ingryd, Andressinha e Brena; Bia Zaneratto, Gláucia e Tainá Maranhão. Técnica: Rosana Augusto.
CORINTHIANS: Lelê; Gi Fernandes, Thaís Ferreira, Letícia Teles e Tamires; Ana Vitória; Duda Sampaio, Andressa Alves e Gabi Zanotti; Belén Aquino e Jaqueline. Técnico: Lucas Piccinato.
