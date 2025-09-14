Com muita festa na Neo Química Arena, o Corinthians superou o Cruzeiro por 1 a 0, com gol de Thaís Ferreira, e conquistou o título do Brasileirão Feminino 2025.

As Brabas chegaram ao sétimo título nacional em nove finais disputadas. O público da partida de 41.130 torcedores, com 40.727 pagantes e R$ 1.237.699,00 de renda.

Corinthians e Cruzeiro fazem final movimentada

O Corinthians começou em cima, pressionando no campo ofensivo. Day Rodríguez arriscou de média distância, mas mandou para fora, enquanto Gabi Zanotti tentou de cabeça sem sucesso.

O jogo ficou truncado em alguns momentos, com faltas dividindo as ações. O Cruzeiro respondeu em bola parada: Byanca Brasil cobrou falta, mas errou o alvo.

A Raposa foi ganhando confiança pelo lado esquerdo e, aos 34 minutos, quase abriu o placar: Pri Back acertou um chute colocado dentro da área e carimbou a trave, assustando a Fiel. O Timão respondeu logo depois, com Jaqueline arriscando de longe, mas a bola saiu pela linha de fundo.

Nos minutos finais da etapa inicial, as duas equipes seguiram brigando em cada lance. Nos acréscimos, Byanca Brasil levantou bola perigosa na área, mas o lance foi anulado por impedimento. O primeiro tempo terminou em 0 a 0.

Final do Brasileirão Feminino 2025 entre Corinthians e Cruzeiro. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Na volta para o segundo tempo, o Corinthians se impôs e conseguiu construir o resultado. O time alvinegro tomou conta da partida e transformou a pressão em gols, selando a vitória diante da torcida na Neo Química Arena.

Ao apito final, festa nas arquibancadas: o Corinthians confirmou mais um título e levantou a taça do Brasileirão Feminino, coroando uma campanha marcada por evolução, raça e protagonismo em jogos decisivos.

CORINTHIANS X CRUZEIRO - FICHA TÉCNICA

Final do Brasileirão Feminino 📍Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP) 📅 Data: Domingo, 14 de setembro de 2025 ⏰ Horário: 10h30 (horário de Brasília) Cartões: Paloma Maciel (amarelo ⚽ Gols: Thaís Ferreira (4'2T)

CORINTHIANS: Nicole; Tamires, Mariza, Thaís Ferreira e Erika; Day Rodríguez, Duda Sampaio e Andressa Alves (Vitória Yaya); Jhonson, Jaqueline e Gabi Zanotti. Técnico: Lucas Piccinato.

CRUZEIRO: Camila; Vitória Calhau, Paloma Maciel, Isa Haas e Isabela; Bedoya, Gisseli, Pri Back (Letícia Ferreira) e Gaby Soares; Byanca Brasil e Marília (Vanessinha). Técnico: Jonas Urias.