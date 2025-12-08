Gabi Zanotti vence Bola de Ouro e Corinthians é o time mais premiado de 2025
Meia recebe prêmio pela primeira vez
A meia Gabi Zanotti, artilheira do Corinthians, conquistou a Bola de Ouro como melhor jogadora do futebol feminino brasileiro no ano. O Timão dominou a Bola de Prata 2025, premiação promovida pela ESPN com resultado divulgado nesta segunda-feira (8), durante cerimônia em São Paulo (SP).
Zanotti somou 17 gols e duas assistências em 38 jogos em 2025, e conduziu o Corinthians aos títulos do Brasileirão e da Libertadores Feminina. Recentemente, voltou a ser convocada para a Seleção Brasileira e marcou um dos gols do Brasil na goleada por 5 a 0 diante de Portugal, na última Data Fifa.
Premiadas do Corinthians no Bola de Prata
O treinador Lucas Piccinato, do Corinthians, venceu o troféu Telê Santana no futebol feminino. Também concorriam Rosana Augusto (Palmeiras) e Lucas Piccinato (Corinthians).
A melhor lateral-direita também é do Timão: a jovem Gi Fernandes. A zaga é composta por Mariza e Thaís Ferreira, as meias foram Gabi Zanotti e Vic Albuquerque e o ataque conta com Jhonson. Jhonson também foi eleita revelação da temporada.
Veja lista completa:
- Melhor goleira: Camila Rodrigues (Cruzeiro)
- Melhor lateral-direita: Gi Fernandes
- Melhores zagueiras: Mariza e Thaís Ferreira
- Melhor lateral-esquerda: Gisseli (Cruzeiro)
- Melhor volante: Lorena Bedoya (Cruzeiro)
- Melhores meias: Gabi Zanotti e Vic Albuquerque
- Melhores atacantes: Amanda Gutierres (Palmeiras), Byanca Brasil (Cruzeiro) e Jhonson
- Melhor técnico: Lucas Piccinato
- Artilheira: Amanda Gutierres (Palmeiras)
- Gol mais bonito: Manu Balbinot (Real Brasília)
- Revelação: Jhonson (Corinthians)
- Prêmio Reflexões: Fabiana Guedes (Atlético-MG)
- Bola de Ouro Feminina: Gabi Zanotti (Corinthians)
