Palmeiras x Corinthians: Supercopa terá premiação recorde; veja cifras

Palmeiras e Corinthians se enfrentam na decisão da Supercopa feminina neste sábado, às 16h (de Brasília), em partida realizada na Arena Barueri. Além do tão desejado troféu, ainda está em jogo a premiação recorde que será paga pela CBF. ➡️Saiba onde assistir ao jogo!

Pela primeira vez na história, o clube campeão irá faturar R$ 1 milhão. Já o vice-campeão fica com a quantia de R$ 600 mil, totalizando R$ 1,6 milhão em premiação destinado pela CBF à decisão, valor recorde para a Supercopa.

Houve um aumento na quantia em 33% em comparação a 2025. No ano passado, por exemplo, a entidade pagou R$ 1,2 milhão (R$ 700 mil para o campeão e R$ 500 mil para o vice) aos finalistas.

Supercopa Feminina terá premiação recorde (Foto: Notebooklm/IA)

Sobre a Supercopa feminina

Assim como o masculino, a Supercopa feminina reúne as equipes vencedoras da Copa do Brasil e do Brasileirão do ano. Enquanto o Palmeiras conquistou a primeira edição da competição que havia sido extinta pela CBF, o Corinthians conquistou o sétimo título brasileiro, sendo o sexto consecutivo.

O Alviverde garantiu, de forma inédita, vaga na Supercopa. A equipe contará com o apoio da torcida como um de seus trunfos para buscar um título ainda ausente em sua galeria, já que terá o mando de campo após definição por sorteio.

Já o Timão entra em campo com o objetivo de alcançar o tetracampeonato, após as conquistas de 2022, 2023 e 2024 e o vice-campeonato em 2025. O Alvinegro chega à decisão embalado pelo bom desempenho na Copa das Campeãs Feminina. Representando o Brasil e a América do Sul, as Brabas protagonizaram uma partida equilibrada e de alto nível diante do Arsenal, campeão da Champions League, fora de casa, evidenciando a força do futebol nacional.