A venda geral de ingressos para o Mundial Feminino teve início nesta quarta-feira (17) e já mobiliza torcedores ao redor do mundo. A competição é organizada pela Fifa e será realizada na Inglaterra, em janeiro de 2026.

continua após a publicidade

Representante brasileira no torneio, o Corinthians estreia no dia 28, contra o Gotham FC, dos Estados Unidos. A partida será disputada no Brentford Stadium, em Londres, com início marcado para 12h30 (horário local).

As Brabas avançam direto para as semifinais após conquistarem a Libertadores Feminina nesta temporada. Do outro lado da chave, o Arsenal, campeão da Liga dos Campeões Feminina da Uefa, enfrentará o ASFAR, do Marrocos.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

A expectativa é de bom público, impulsionada pelos valores acessíveis e pela diversidade de categorias disponíveis. Os ingressos na venda geral partem de 13 euros para adultos, com entradas promocionais para jovens, juniores e idosos. Também há opções em diferentes setores do estádio e pacotes especiais oferecidos pela Fifa, ampliando as possibilidades para os torcedores que desejam acompanhar o torneio de perto.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Corinthians enfrenta o Gotham na estreia

As Brabas estreiam no dia 28 de janeiro, contra o Gotham FC (EUA), no Gtech Community Stadium, às 12h30 (horário local) e 8h30 (horário de Brasília).

continua após a publicidade

📍 Estádio: Gtech Community Stadium

Gtech Community Stadium 📆 Data: Wed, 28 Jan 2026

Wed, 28 Jan 2026 ⏰ Hora: 12h30 (horário local)

Preços dos ingressos:

Adulto: 13.00 euros

Junior (até 18 anos): 5.00 euros

Senior (65+): 11.50 euros

Jovem (até 25 anos): 11.50 euros

Onde comprar ingressos: www.fifa.com/pt/tickets

OBS: Também há opções em outras categorias e setores.