Saiba como garantir ingressos para a estreia do Corinthians no Mundial feminino
Brabas enfrentam o Gotham no dia 28 de janeiro, em Londres
A venda geral de ingressos para o Mundial Feminino teve início nesta quarta-feira (17) e já mobiliza torcedores ao redor do mundo. A competição é organizada pela Fifa e será realizada na Inglaterra, em janeiro de 2026.
Representante brasileira no torneio, o Corinthians estreia no dia 28, contra o Gotham FC, dos Estados Unidos. A partida será disputada no Brentford Stadium, em Londres, com início marcado para 12h30 (horário local).
As Brabas avançam direto para as semifinais após conquistarem a Libertadores Feminina nesta temporada. Do outro lado da chave, o Arsenal, campeão da Liga dos Campeões Feminina da Uefa, enfrentará o ASFAR, do Marrocos.
A expectativa é de bom público, impulsionada pelos valores acessíveis e pela diversidade de categorias disponíveis. Os ingressos na venda geral partem de 13 euros para adultos, com entradas promocionais para jovens, juniores e idosos. Também há opções em diferentes setores do estádio e pacotes especiais oferecidos pela Fifa, ampliando as possibilidades para os torcedores que desejam acompanhar o torneio de perto.
Corinthians enfrenta o Gotham na estreia
As Brabas estreiam no dia 28 de janeiro, contra o Gotham FC (EUA), no Gtech Community Stadium, às 12h30 (horário local) e 8h30 (horário de Brasília).
- 📍 Estádio: Gtech Community Stadium
- 📆 Data: Wed, 28 Jan 2026
- ⏰ Hora: 12h30 (horário local)
Preços dos ingressos:
- Adulto: 13.00 euros
- Junior (até 18 anos): 5.00 euros
- Senior (65+): 11.50 euros
- Jovem (até 25 anos): 11.50 euros
- Onde comprar ingressos: www.fifa.com/pt/tickets
OBS: Também há opções em outras categorias e setores.
