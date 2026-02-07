Novos patrocinadores do futebol feminino brasileiro estreiam na Supercopa

Além do título que estará em jogo e do grande clássico que decidirá a Supercopa Feminina, o dia marca também a estreia das novas patrocinadoras do futebol feminino brasileiro. Quatro dessas empresas estarão presentes no Derby deste sábado, às 16h.

Dentre elas, duas já foram anunciadas: a Hyundai, com patrocínio exclusivo, e a Uber, que patrocina também a Seleção. Itambé e Amazon também compoẽ o time, tendo outras três encaminhadas, uma delas uma casa de apostas.

A que possui maior tempo de contrato é a Uber, que fechou por quatro anos, sendo patrocinadora também da Seleção Brasileira feminina e masculina. A Hyundai foi a mais recente, anunciado na sexta-feira (6), e possui contrato por três anos. Itambé e Amazon, por sua vez, fecharam por dois.

A chegada dos novos nomes é parte da estrategia adotada pela CBF, que busca trazer empresas que dialoguem e se conectem com o público do futebol feminino. Além da Supercopa, estarão presentes também no Brasileirão e na Copa do Brasil.

