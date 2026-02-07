A Hyundai é a nova patrocinadora oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para o futebol feminino. O acordo estreia neste sábado (7), na final da Supercopa Feminina 2026, entre Palmeiras e Corinthians, às 16h, na Arena Barueri, em São Paulo, e terá validade até 2028.

continua após a publicidade

A parceria envolve as principais competições organizadas pela CBF na modalidade, como o Campeonato Brasileiro Feminino e a Copa do Brasil Feminina. A negociação foi intermediada pela Heatmap, agência de marketing esportivo fundada em Belo Horizonte, e reforça o momento de expansão vivido pelo futebol feminino no país.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

+ Quem vence o Derby? Aposte no seu time do coração

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

Nos últimos cinco anos, a base de fãs da modalidade no Brasil cresceu 57%, impulsionada pelo aumento de audiência nas transmissões, ampliação do calendário, maior número de jogos e evolução nas premiações. O cenário ganha ainda mais força com a proximidade da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada em solo brasileiro.

Com o acordo, a Hyundai terá exposição de marca em placas de campo, backdrops de entrevistas, ações digitais e ativações voltadas ao relacionamento e à experiência do público durante as competições femininas.

continua após a publicidade

— A Hyundai acredita no esporte como um caminho efetivo para promover valores como inclusão e diversidade. No Brasil, onde a paixão pelo futebol é tão forte, a parceria com as competições femininas representa uma oportunidade valiosa. Nossa marca estará ao lado das mulheres que reforçam, dentro de campo, o sucesso do futebol brasileiro — afirmou Ebru Semizer, diretora de Marketing da Hyundai Motor Brasil.

CEO da Heatmap, Rene Salviano também destacou a relevância do acordo no atual estágio da modalidade.

— Ter marcas de projeção global como a Hyundai reforça o caminho de crescimento do futebol feminino brasileiro. A modalidade vive um processo consistente de evolução e tende a ampliar ainda mais sua relevância nos próximos anos — disse.

A Hyundai tem histórico consolidado de investimentos no futebol. Na América do Sul, é patrocinadora da CONMEBOL Libertadores e, no cenário global, mantém parceria com a FIFA desde 1999. O vínculo com a entidade máxima do futebol, que inclui apoio às Copas do Mundo Masculina de 2026 e Feminina de 2027, foi renovado recentemente e segue válido até 2030.