O Palmeiras perdeu para o Corinthians por 1 a 0, gol de Gabi Zanotti, mas confirmou o título do Paulistão Feminino 2025. As Palestrinas tinham vantagem após vencer por 5 a 1 no jogo de ida, na Arena Barueri, e conquistaram a taça no Estádio Canindé, em São Paulo (SP).

O Verdão alcançou o bicampeonato estadual, enquanto o Timão não vence o certame desde 2023. O jogo marcou o fim da temporada para as equipes.

Como foi Corinthians e Palmeiras

O Corinthians começou mais agressivo e quase abriu o placar logo nos minutos iniciais. Jhonson foi acionada em profundidade, entrou na área pela direita e finalizou cruzado, levando perigo ao gol defendido por Tapia. A resposta alviverde veio pouco depois, com Tainá Maranhão invadindo a área e arriscando forte, por cima do travessão.

A partida ficou mais truncada no meio-campo, com muitas disputas físicas, o que beneficiava o Palmeiras. Mesmo assim, as Brabas seguiram insistindo. Em cobrança de falta, Duda Sampaio exigiu defesa segura de Tapia. Na sequência, Jaqueline desviou de cabeça dentro da área, mas sem força.

O Palmeiras passou a encontrar espaços e criou sua melhor chance aos 27 minutos. Tainá Maranhão avançou pela direita e bateu cruzado, obrigando Lelê a fazer grande defesa. No rebote, Amanda Gutierres finalizou de novo, e a goleira corintiana salvou pela segunda vez no mesmo lance.

O Corinthians respondeu com pressão. Foram dois cruzamentos seguidos levando perigo, com Tapia aparecendo bem. Em meio ao momento de ataque das Brabas, Amanda Gutierres ficou caída no gramado e recebeu atendimento, gerando reclamações das jogadoras corintianas. Pouco depois, a própria Tapia sentiu dores após dividida com Jhonson, mas seguiu em campo.

A reta final do primeiro tempo concentrou as melhores chances. Vic Albuquerque protagonizou o lance mais perigoso da etapa ao tabelar com Duda Sampaio e sair cara a cara com Tapia. A meia tocou na saída da goleira, mas a bola caprichosamente carimbou a trave direita. Antes disso, em bola aérea após escanteio, Érika chegou a cabecear para defesa espetacular de Tapia na pequena área.

Com seis minutos de acréscimos, o jogo manteve o equilíbrio, mas sem alteração no placar. O apito final confirmou o 0 a 0 no primeiro tempo.

No começo da segunda etapa, a arbitragem assinalou pênalti após Gabi Zanotti ser derrubada na área. A camisa 10 foi para a bola e venceu Tapia, que foi na bola, mas não evitou o gol. Corinthians 1 a 0.

FICHA TÉCNICA - CORINTHIANS 1 X 0 PALMEIRAS

Final do Paulistão Feminino – jogo de volta Data: domingo, 14 de dezembro Horário: 10h (horário de Brasília) Local: Estádio Canindé, em São Paulo (SP) Gols: Gabi Zanotti (5' 2T) Público e renda:

CORINTHIANS: Lelê; Erika (Gisela Robledo), Mariza, Thaís Ferreira; Day Rodríguez (Gi Fernandes), Andressa Alves (Tamires), Duda Sampaio, Vic Albuquerque (Ivana Fuso) e Jaqueline (Ariel Godoi); Gabi Zanotti e Jhonson (Letícia Monteiro). Técnico: Lucas Piccinato.

PALMEIRAS: Kate Tapia; Fê Palermo, Poliana, Pati Maldaner e Ana Guzmán (Greicy); Ingryd (Espinales), Brena (Isadora), Andressinha (Diany) e Raíssa Bahia; Amanda Gutierres e Tainá Maranhão (Soll). Técnica: Rosana Augusto.