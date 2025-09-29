Faltam três dias para o início da Libertadores Feminina, que acontece entre 2 e 18 de outubro, em Buenos Aires. Serão 16 equipes representando o continente na briga pelo título mais cobiçado da América do Sul.

Destes, três representam o Brasil: o Corinthians, atual campeão, o São Paulo, estreante, e a Ferroviária, que busca o terceiro título. As 13 vagas restantes são divididas entre os demais países, que podem ter um ou mais times no campeonato.

Quem tem vaga na Libertadores Feminina?

Das 16 vagas, 10 são distribuídas igualmente entre os campeões nacionais das federações filiadas à Conmebol. Além deles, há mais quatro para os países melhores colocados no ranking histórico, atualmente liderado com folga pelo Brasil, seguido por Colômbia, Chile e Paraguai.

As duas vagas restantes são destinadas ao atual campeão (Corinthians) e a um time do país sede (San Lorenzo). Dessa maneira, o Brasil ficou com três representantes, abrindo espaço para a Ferroviária, que ficou em terceiro lugar no Brasileirão Feminino do ano passado.

Grupos definidos da Libertadores

Grupo A: Corinthians (Brasil), Independiente del Valle (Equador), Always Ready (Bolívia) e Independiente Santa Fé (Colômbia) Grupo B: Boca Juniors (Argentina), Alianza Lima (Peru), Adiffem (Venezuela) e Ferroviária (Brasil) Grupo C: São Paulo (Brasil), San Lorenzo (Argentina), Colo-Colo (Chile) e Olímpia (Paraguai) Grupo D: Deportivo Cali (Colômbia), Libertad (Paraguai), Nacional (Uruguai) e Universidad do Chile (Chile)

Como chegam os times

Grupo A

Encabeçado pelo Corinthians, atual campeão do Brasil e da América, o Grupo A tem outros campeões nacionais. Apesar da vitória recente sobre o Taubaté pelo Paulistão, as Brabas viajam depois do baque da eliminação para o São Paulo na Copa do Brasil Feminina.

O Independiente de Valle se despediu do Equador justamente no jogo que lhe garantiu a vaga: o empate com a LDU que o consagrou campeão equatoriano, em 20 de setembro. As Dragonas chegam na Libertadores em uma sequência de 27 jogos de invencibilidade, sendo apenas um empate (o da final). A última derrota do time foi contra o Boca Juniors, na Libertadores, em 19/10/2024.

O Always Ready se despediu da Bolívia da mesma forma, levantando a taça de campeão num empate com o Astor, em 27 de agosto. Em situação diferente está o Santa Fé, cujo último jogo foi a derrota para o Deportivo Cali na final do Campeonato Colombiano. Se fosse o campeão, entraria no Grupo D em vez do A.

Corinthians campeão do Brasileirão Feminino 2025 diante do Cruzeiro. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Grupo B

Na última partida antes do embarque para a Argentina, a Ferroviária venceu um jogo duro conta o Santos, pelo Paulistão Feminino, e o Internacional, nas quartas de final da Copa do Brasil. Ao lado das Guerreiras Grenás no Grupo B está o Boca Juniors, campeão da Argentina, que disputou seu último jogo no dia 22 de setembro, quando venceu o Satsaid pela liga nacional.

Representando o Peru, o Alianza Lima chega com uma vitória importante pelo campeonato peruano, que lidera com 30 pontos, com apenas uma derrota. Por fim, o Adiffem, que se sagrou campeão venezuelano em 31 de agosto, ao vencer o Deportivo Táchira.

Vendito comemora gol da Ferroviária no Paulistão Feminino (Foto: Rafael Zocco/AFE)

Grupo C

O São Paulo, vice-campeão Brasileiro de 2024, é a principal força do grupo. As Soberanas vem de uma derrota no clássico contra o Palmeiras pelo Paulistão, mas com a confiança em alta pela vitória contra o Corinthians que garantiu a classificação às semifinais da Copa do Brasil Feminina.

Segundo representante argentino, o San Lorenzo ganhou a vaga extra do país-sede. O último jogo da equipe foi no dia 28, numa vitória por 2 a 0 sobre o Banfield. O Olímpia, por sua vez, chega na Libertadores com uma sequência de 14 jogos de invencibilidade, sendo apenas dois empates. A última vez que o time perdeu foi em abril de 2025, para Libertad/Limpeño.

Fechando o grupo, o chileno Colo-Colo, da brasileira Tatiele Silveira, que acumula impressionantes 31 vitórias consecutivas. O clube está perto de completar um ano sem perder, o que se confirmará se vencer os dois primeiros jogos da Libertadores, sendo o do dia 6/10 contra o Tricolor Paulista.

São Paulo disputará Libertadores Feminina em 2025. (Foto: Guilherme Veiga/Ag.Paulistão)

Grupo D

O Grupo D é o único sem brasileiros. O Deportivo Cali é o atual campeão colombiano, derrotando o Santa Fé na grande decisão. Ao seu lado está o Nacional, do Uruguai, que chega com uma grande sequência de vitórias na liga nacional. O último jogo foi no dia 14 de setembro, quando venceu o Liverpool por 3 a 0.

Segunda força do país, a Universidad do Chile se despediu da liga nacional com uma série de oito vitórias, sendo a última no dia 12, sobre a Universidade de Concepcion. Por fim, o Libertad/Limpeño, do Paraguai, cuja última derrota foi para o Cerro Porteño em fevereiro deste ano, acumulando 21 jogos de invencibilidade.

