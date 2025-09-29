As emoções da grande final do Campeonato Brasileiro Feminino Série A1, que consagrou o Corinthians como campeão da temporada e pela sétima vez na história, chegaram a alcançar quase 229 mil telespectadores em todo o país. Ao todo, foram 228.697 pessoas assistindo à partida, ocasionando um aumento considerável na audiência do Brasileirão Feminino.

Ao considerar apenas as praças do Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal, o alcance individual foi de 152.039 e a audiência média domiciliar foi de 0,13. Em 2024, a final marcou média de 0,11 com alcance de 121.776 indivíduos.

Neste cenário, houve um aumento no alcance individual entre os anos de quase 25% e também na audiência média domiciliar, que passou para mais de 18%. Os números são da "Kantar Ibope Media" e levam em conta a transmissão realizada pela TV Brasil e pela Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) no dia 14 de setembro.

Na RNCP, por exemplo, a final foi transmitida por 11 das 13 emissoras monitoradas e marcou média de 0,12, considerando o jogo e a cobertura pré e pós-transmissão. Em 2024, nove emissoras transmitiram o jogo da final, e o alcance foi de 166.265 indivíduos.

— A TV Brasil e a RNCP comemoram os resultados alcançados. Estamos falando de transmissões que não apenas levam o esporte para milhares de lares, mas que também reforçam a importância da visibilidade e do protagonismo das mulheres no futebol — afirma Antonia Pellegrino, diretora de Conteúdo e Programação da EBC.

Para o levantamento, foram aferidos os seguintes mercados: TV Brasil (RJ, SP e DF), Grande Florianópolis (TV UFSC), Grande Goiânia (TV UFG), Grande Recife (TVU), Manaus (TV Encontro das Águas), Grande Porto Alegre (TVE), Grande Salvador (TVE Bahia), Grande Belém (TV Cultura do Pará), Grande Fortaleza (TV Ceara), Grande Belo Horizonte (Rede Minas) e Grande Vitória (TVE Espírito Santo).

A tela do futebol feminino

Além da Série A1, a TV Brasil apresentou em seu cardápio as séries A2 e A3 do Brasileirão Feminino de Futebol, além das categorias Sub-20 e Sub-17. Também foram transmitidas as emoções da Copa América de Futebol Feminino, que a Seleção Brasileira saiu vencedora — primeiro título do técnico Arthur Elias com o Brasil. Em 2025, foram mais de 130 horas de jogo, passando por mais de 30 estádios e totalizando mais de 170 gols.

Com o Brasileirão Feminino Série A1, foi registrado um crescimento de 23% na audiência média em relação ao ano anterior, com destaque para as praças do Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo. Nessas localidades, o aumento da audiência veio acompanhado com um aumento de alcance médio em 11% (de 122 mil domicílios por jogo para 135 mil) e aumento do tempo médio domiciliar de 16% - o que representou uma média de quase 4 minutos a mais por partida, de 24 minutos para 28 minutos.

Considerando a RNCP, a competição registrou aumento de 41% no alcance. Foram mais de 3,6 milhões de indivíduos em comparação com os 2,7 milhões de 2024. Com os resultados, é possível observar o maior consumo do conteúdo pelo público e também que o futebol feminino está atingindo novos grupos no Brasil.

