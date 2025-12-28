Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (28/12/2025)
Veja os jogos televisionados deste domingo (28)
Quem joga no futebol hoje? Neste domingo (28), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da primeira fase da Copa Africana de Nações e campeonatos nacionais ao redor do mundo.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 28 de dezembro de 2025)
Copa Africana de Nações
Argélia x Burkina Faso – 14h30 – Band.com.br, BandSports, Esporte na Band (YouTube) e BandPlay
Costa do Marfim x Camarões – 17h – Band.com.br, BandSports, Esporte na Band (YouTube) e BandPlay
Campeonato Inglês
Sunderland x Leeds United – 11h – Xsports e Disney+
Crystal Palace x Tottenham – 13h30 – ESPN e Disney+
Campeonato Italiano
Milan x Hellas Verona – 8h30 – Xsports e Disney+
Cremonese x Napoli – 11h – ESPN e Disney+
Bologna x Sassuolo – 14h – Xsports e Disney+
Atalanta x Inter de Milão – 16h45 – Disney+
Campeonato Português
Braga x Benfica – 15h – ESPN 3 e Disney+
Sporting x Rio Ave – 17h30 – ESPN e Disney+
