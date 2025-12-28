menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (28/12/2025)

Veja os jogos televisionados deste domingo (28)

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/12/2025
08:00
Riyad Mahrez comemora gol pela seleção da Argélia (Foto: Gabriel BOUYS / AFP)
imagem cameraRiyad Mahrez comemora gol pela seleção da Argélia (Foto: Gabriel BOUYS / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Quem joga no futebol hoje? Neste domingo (28), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da primeira fase da Copa Africana de Nações e campeonatos nacionais ao redor do mundo.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 28 de dezembro de 2025)

Copa Africana de Nações

Argélia x Burkina Faso – 14h30 – Band.com.br, BandSports, Esporte na Band (YouTube) e BandPlay
Costa do Marfim x Camarões – 17h – Band.com.br, BandSports, Esporte na Band (YouTube) e BandPlay

continua após a publicidade

Campeonato Inglês

Sunderland x Leeds United – 11h – Xsports e Disney+
Crystal Palace x Tottenham – 13h30 – ESPN e Disney+

➡️Clique para assistir no Disney+

Jogos de hoje: o Tottenham enfrenta o Crystal Palace fora de casa, na Premier League (Foto: Ben STANSALL / AFP)
Jogos de hoje: o Tottenham enfrenta o Crystal Palace fora de casa, na Premier League (Foto: Ben STANSALL / AFP)

Campeonato Italiano

Milan x Hellas Verona – 8h30 – Xsports e Disney+
Cremonese x Napoli – 11h – ESPN e Disney+
Bologna x Sassuolo – 14h – Xsports e Disney+
Atalanta x Inter de Milão – 16h45 – Disney+

Campeonato Português

Braga x Benfica – 15h – ESPN 3 e Disney+
Sporting x Rio Ave – 17h30 – ESPN e Disney+

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias