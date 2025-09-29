São Paulo divulga lista de inscritas na Libertadores
Competição será em Buenos Aires, entre os dias 2 e 18 de outubro
O São Paulo anunciou, na tarde desta segunda-feira (29), as 23 atletas inscritas para a Libertadores Feminina, competição que o Tricolor disputa pela primeira vez nesta temporada. O torneio ocorre entre os dias 2 e 18 de outubro, e a equipe viaja na tarde desta terça-feira (30) para Buenos Aires.
O time de Thiago Viana estreia na fase de grupos contra o San Lorenzo, no dia 3 de outubro, e terá confrontos decisivos contra Colo-Colo e Olimpia.
Momento do Tricolor
O São Paulo tem vivido uma semana intensa de clássicos e decisões. Depois de empatar com o Santos (2-2) e superar o Flamengo por 1 a 0, o Tricolor ficou no 1 a 1 com o Red Bull Bragantino pelo Paulista.
Nos confrontos últimos dois confrontos, venceu o Corinthians por 3 a 1, garantindo presença na semifinal da Copa do Brasil Feminina, mas acabou derrotado para o Palmeiras por 3 a 0, no último domingo (28), pelo Paulistão Feminino.
Inscritas do São Paulo na Libertadores
- GOLEIRAS: Anna Bia, Carlina e Kerolyn;
- LATERAIS: Bia Menezes, Bruna Calderan e Jé Soares;
- ZAGUEIRAS: Anny, Carol Gil, Kaká e Yasmin;
- MEIA: Aline, Camilinha, Karla Alves, Maressa, Robinha e Taty Senna;
- ATACANTES: Crivelari, Darlene, Day Silva, Isa, Millene, Serrana e Vitorinha.
Libertadores Feminina: jogos do Tricolor
Primeira rodada
- 3 de outubro (quinta-feira), 20h – São Paulo (BRA) x San Lorenzo (ARG) - Estádio Florencio Sola (Banfield)
Segunda rodada
- 6 de outubro (domingo), 20h – São Paulo (BRA) x Colo-Colo (CHI) - Estádio Florencio Sola (Banfield)
Terceira rodada
- 9 de outubro (quarta-feira), 20h – Olimpia (PAR) x São Paulo (BRA) - Estádio Florencio Sola (Banfield)
