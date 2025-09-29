menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

São Paulo divulga lista de inscritas na Libertadores

Competição será em Buenos Aires, entre os dias 2 e 18 de outubro

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 29/09/2025
14:56
São Paulo disputará Libertadores Feminina em 2025. (Foto: Guilherme Veiga/Ag.Paulistão)
imagem cameraSão Paulo disputará Libertadores Feminina em 2025. (Foto: Guilherme Veiga/Ag.Paulistão)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O São Paulo anunciou, na tarde desta segunda-feira (29), as 23 atletas inscritas para a Libertadores Feminina, competição que o Tricolor disputa pela primeira vez nesta temporada. O torneio ocorre entre os dias 2 e 18 de outubro, e a equipe viaja na tarde desta terça-feira (30) para Buenos Aires.

continua após a publicidade

Relacionadas

O time de Thiago Viana estreia na fase de grupos contra o San Lorenzo, no dia 3 de outubro, e terá confrontos decisivos contra Colo-Colo e Olimpia.

Momento do Tricolor

O São Paulo tem vivido uma semana intensa de clássicos e decisões. Depois de empatar com o Santos (2-2) e superar o Flamengo por 1 a 0, o Tricolor ficou no 1 a 1 com o Red Bull Bragantino pelo Paulista.

continua após a publicidade

Nos confrontos últimos dois confrontos, venceu o Corinthians por 3 a 1, garantindo presença na semifinal da Copa do Brasil Feminina, mas acabou derrotado para o Palmeiras por 3 a 0, no último domingo (28), pelo Paulistão Feminino.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminin

Inscritas do São Paulo na Libertadores

  1. GOLEIRAS: Anna Bia, Carlina e Kerolyn;
  2. LATERAIS: Bia Menezes, Bruna Calderan e Jé Soares;
  3. ZAGUEIRAS: Anny, Carol Gil, Kaká e Yasmin;
  4. MEIA: Aline, Camilinha, Karla Alves, Maressa, Robinha e Taty Senna;
  5. ATACANTES: Crivelari, Darlene, Day Silva, Isa, Millene, Serrana e Vitorinha.

Libertadores Feminina: jogos do Tricolor

Primeira rodada

  1. 3 de outubro (quinta-feira), 20h – São Paulo (BRA) x San Lorenzo (ARG) - Estádio Florencio Sola (Banfield)

Segunda rodada

  1. 6 de outubro (domingo), 20h – São Paulo (BRA) x Colo-Colo (CHI) - Estádio Florencio Sola (Banfield)

Terceira rodada

  1. 9 de outubro (quarta-feira), 20h – Olimpia (PAR) x São Paulo (BRA) - Estádio Florencio Sola (Banfield)

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade
Camilinha abriu o placar no jogo São Paulo e Vasco, pela Copa do Brasil Feminina. (Foto: Staff Images/CBF)
Camilinha abriu o placar no jogo São Paulo e Vasco, pela Copa do Brasil Feminina. (Foto: Staff Images/CBF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias