Zico defende estrutura do CFZ após críticas de jornalista: 'Nunca pisou lá'

Após o Jogo das Estrelas, neste sábado (27), Zico se manifestou publicamente sobre as críticas feitas em outubro pela jornalista Renata Mendonça à estrutura do futebol feminino do Flamengo. O ídolo rubro-negro afirmou que as denúncias acabaram atingindo injustamente o Centro de Futebol Zico (CFZ), que, segundo ele, não tem responsabilidade direta pela gestão da modalidade no clube.

Zico contestou pontos levantados pela comentarista, disse que houve uso de imagens "fora de contexto" e classificou parte do material divulgado como incorreto. O craque também destacou que o futebol feminino do Flamengo não foi criado pela atual gestão, rebatendo críticas direcionadas ao presidente Luiz Eduardo Baptista (Bap).

— Falar do Flamengo acabou prejudicando o CFZ, que não tinha nada a ver com a história. Colocando algumas mentiras, que não foi da gestão do Bap que começou o futebol feminino no Flamengo, foi da gestão do Landim. Fizeram fotos e gravações montadas, e não sei quem fez isso. Como o clube é aberto, eu não posso tomar decisões mais fortes, senão tomaria. Uma imagem que surgiu de água preta, aquilo ali foi no Recreio dos Bandeirantes todo um dia. As pessoas precisam se informar. Ela (Renata Mendonça) nunca pisou lá no CFZ para conhecer a história do CFZ. Ela podia criticar o que ela acha, a questão do Flamengo, do futebol feminino, mas nunca deve colocar o CFZ, porque o CFZ não tem estrutura — disse Zico, que seguiu:

— O CFZ se edificou, foi centro de árbitros na Copa do Mundo, evento da FIFA. Foi o centro esportivo nas Olimpíadas. Todos os times, masculinos e femininos, que vinham jogar aqui no Rio de Janeiro, iam lá. Agora, nós não fizemos centro de futebol para receber clubes, a gente fez para escola de futebol. Então a estrutura é outra. Quando o Flamengo pediu, a gente fez um esforço danado para atender. E todas as coisas que foram feitas lá foram com pedido do Flamengo. Então, se a pessoa vai lá, conversa, sabe o que está acontecendo, tudo bem. Agora, botar uma nota, simplesmente atacar uma escola de futebol, que tem uma rodagem de quase duas mil pessoas por dia, eu acho que isso não se deve fazer.

As declarações ocorrem meses após a repercussão das críticas de Renata Mendonça sobre a infraestrutura oferecida às jogadoras do Flamengo, episódio que gerou amplo debate sobre o investimento no futebol feminino do clube.

