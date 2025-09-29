A Ferroviária embarca às 18h desta segunda-feira (29) rumo à Argentina para a disputa da Copa Libertadores Feminina. O torneio começa na próxima quinta-feira (2) e contará ainda com São Paulo e Corinthians como representantes brasileiros.

A Locomotiva está no Grupo B, ao lado de Boca Juniors (Argentina), Alianza Lima (Peru) e ADIFFEM (Venezuela). A competição será realizada entre os dias 2 e 18 de outubro, em Buenos Aires, com partidas sediadas nos estádios Florencio Sola, do Banfield, e Nuevo Francisco Urbano, do Deportivo Morón.

Sob o comando de Léo Mendes, a Ferroviária vive boa fase, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos. Nesse período, a equipe derrotou Santos e Taubaté pelo Paulistão, superou o Internacional e teve como único revés a partida contra o Palmeiras. O desempenho mantém a Locomotiva no G-4 do estadual e já garantida nas semifinais da Copa do Brasil Feminina.

Agenda da Ferroviária na Liberta

Primeira rodada

2 de outubro (quarta-feira), 20h – Adiffem (VEN) x Ferroviária (BRA) - Nuevo Francisco Urbano (Morón)

Segunda rodada

5 de outubro (sábado), 20h – Alianza Lima (PER) x Ferroviária (BRA) - Nuevo Francisco Urbano (Morón)

Terceira rodada

8 de outubro (terça-feira), 16h – Ferroviária (BRA) x Boca Juniors (ARG) - Estádio Florencio Sola (Banfield)

Vendito comemora gol da Ferroviária no Paulistão Feminino (Foto: Rafael Zocco/AFE)

Ferroviária divulga relacionadas para a Libertadores

A Ferroviária divulgou a lista de 23 atletas relacionadas para a competição. Nomes como a goleira Luciana, a lateral Fátima Dutra e a atacante Vendito estão na lista.

• Amanda Coimbra • Andressa • Barrinha • Camila • Catyellen • Cris • Duda • Dudinha • Fátima Dutra • Fernanda • Julia Beatriz • Katiuscia • Luciana • Mariana Santos • Micaelly • Monique • Mylena Carioca • Nana • Raquel • Rafa Soares • Sissi • Vendito • Nicoly