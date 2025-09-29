Ferroviária embarca nesta segunda para a disputa da Libertadores; veja inscritas
Torneio tem início nesta quinta-feira (2)
- Matéria
- Mais Notícias
A Ferroviária embarca às 18h desta segunda-feira (29) rumo à Argentina para a disputa da Copa Libertadores Feminina. O torneio começa na próxima quinta-feira (2) e contará ainda com São Paulo e Corinthians como representantes brasileiros.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Conmebol define datas e estádios da Libertadores Feminina; veja tabela
Futebol Feminino26/09/2025
- Futebol Feminino
Conheça as 23 inscritas pelo Corinthians na Libertadores Feminina; Yaya está na lista
Futebol Feminino26/09/2025
- Futebol Feminino
Conmebol define arbitragem da Libertadores Feminina
Futebol Feminino23/09/2025
A Locomotiva está no Grupo B, ao lado de Boca Juniors (Argentina), Alianza Lima (Peru) e ADIFFEM (Venezuela). A competição será realizada entre os dias 2 e 18 de outubro, em Buenos Aires, com partidas sediadas nos estádios Florencio Sola, do Banfield, e Nuevo Francisco Urbano, do Deportivo Morón.
➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminin
Sob o comando de Léo Mendes, a Ferroviária vive boa fase, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos. Nesse período, a equipe derrotou Santos e Taubaté pelo Paulistão, superou o Internacional e teve como único revés a partida contra o Palmeiras. O desempenho mantém a Locomotiva no G-4 do estadual e já garantida nas semifinais da Copa do Brasil Feminina.
➡️ Audiência do Brasileirão Feminino cresce 41% em 2025, tem salto histórico e bate recorde
Agenda da Ferroviária na Liberta
Primeira rodada
- 2 de outubro (quarta-feira), 20h – Adiffem (VEN) x Ferroviária (BRA) - Nuevo Francisco Urbano (Morón)
Segunda rodada
- 5 de outubro (sábado), 20h – Alianza Lima (PER) x Ferroviária (BRA) - Nuevo Francisco Urbano (Morón)
Terceira rodada
- 8 de outubro (terça-feira), 16h – Ferroviária (BRA) x Boca Juniors (ARG) - Estádio Florencio Sola (Banfield)
Ferroviária divulga relacionadas para a Libertadores
A Ferroviária divulgou a lista de 23 atletas relacionadas para a competição. Nomes como a goleira Luciana, a lateral Fátima Dutra e a atacante Vendito estão na lista.
• Amanda Coimbra
• Andressa
• Barrinha
• Camila
• Catyellen
• Cris
• Duda
• Dudinha
• Fátima Dutra
• Fernanda
• Julia Beatriz
• Katiuscia
• Luciana
• Mariana Santos
• Micaelly
• Monique
• Mylena Carioca
• Nana
• Raquel
• Rafa Soares
• Sissi
• Vendito
• Nicoly
- Matéria
- Mais Notícias