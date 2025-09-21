Natural de São Carlos, cidade vizinha de Araraquara, a atacante Natalia Vendito nasceu e foi criada em uma região que respira futebol e é precursora do futebol feminino brasileiro. Aos 20 anos, ela é destaque da Ferroviária se prepara para disputar sua primeira Libertadores em outubro, na Argentina.

continua após a publicidade

— A Libertadores é um grande sonho. Sou cria da Ferroviária e vi as meninas conquistarem esse título (em 2022). Sempre coloquei na minha cabeça que um dia também teria essa oportunidade. Espero poder jogar e, quem sabe, se campeã — diz ela, em entrevista ao Lance!.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no Whats App. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

O início no futebol

Desde pequena, jogava na rua com os irmãos, sempre no meio dos meninos, como quem já ensaiava o futuro. Aos sete anos, entrou em uma escolinha e não demorou para perceber que o esporte seria mais do que uma brincadeira.

continua após a publicidade

Aos 12, vestiu a camisa de um time de futsal feminino e, pouco depois, já testava seu talento no campo. Um treino na Ferroviária, aos 13 anos, mudaria tudo.

— Não tinha muita dimensão do que estava acontecendo, mas só de estar ali já era incrível — conta Vendito. Hoje, aos 20 anos, olha para trás com orgulho: fez toda a base no clube e agora é uma das principais peças do time profissional das Guerreiras Grenás.

continua após a publicidade

Como gosta de lembrar, os irmãos, que tentaram carreira mas não seguiram, foram suas primeiras inspirações. A própria Ferroviária, pela proximidade, era um sonho de criança.

➡️ Flamengo informa afastamento da atacante Cristiane

Chegada ao profissional

Na temporada 2024, Vendito foi eleita revelação do Paulistão Feminino, a atleta conseguiu dar sequência à grande fase. Em 2025, a atacante vive grande temporada, com sete gols marcados e a sensação de evolução nítida desde a pré-temporada.

— No ano passado comecei no sub-20 e só terminei no profissional. Agora foi diferente, estive com o grupo desde o início e isso fez toda a diferença — avalia Vendito. O amadurecimento, aliado ao acolhimento das companheiras, a transformou em referência ofensiva.

As mudanças no comando também foram um teste. Primeiro sob a batuta de Jéssica de Lima, agora nas mãos de Léo, ela garante que aprendeu com ambos.

— Ele sabe que sou nova, que venho da base e que me cobro muito. Tem esse cuidado comigo, e isso é muito importante — descreve, sobre Léo Mendes.

Artilheira, Vendito não esconde as referências: Ronaldo Fenômeno e Cristiane são os nomes que inspiram seu estilo de jogo. Mas a jovem atacante sabe que ainda há espaço para crescer.

Vendito, atacante da Ferroviária, em campo contra o São Paulo. (Foto: Rafael Zocco/Ferroviária)

O sonho de Seleção

Quando o assunto é Seleção Brasileira, Vendito prefere cautela. Reconhece o processo de renovação comandado por Arthur Elias, cita as companheiras de geração que já ganharam espaço, mas não se coloca como prioridade.

— Sou nova e ainda tenho muito a evoluir. Se um dia o Arthur achar que mereço uma chance, ficarei muito feliz, porque é um sonho de criança — avalia ela, que já atuou pela Amarelinha nas categorias de base.

Fora do campo, a atacante se descreve como tranquila e tímida. Gosta de estar com a família e os sobrinhos nos momentos livres, sem grandes extravagâncias.

— Sempre coloquei na cabeça que tinha que dar certo no futebol. Foi a minha única opção e, graças a Deus, deu certo — declara Vendito.