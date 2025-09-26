Conheça as 23 inscritas pelo Corinthians na Libertadores Feminina; Yaya está na lista

Faltando pouco mais de uma semana para o início da Libertadores Feminina, o Corinthians revelou a lista das 23 atletas inscritas na competição com Yaya entre as relacionadas. A estreia das Brabas será no dia 2 de outubro (quarta-feira), contra o Independiente del Valle.

A lista foi divulgada pelo portal "Meu Timão", que informou a presença da meio campista — o Lance! entrou em contato com o clube, mas não obteve retorno. A janela de inscrição fechou no dia 2 de setembro, antes da jogadora ser vendida ao PSG.

O que diz o regulamento sobre trocas

O regulamento da Libertadores Feminina prevê que a troca de jogadoras na lista de inscrição só será possível em caso de lesão ou enfermidades clínicas. Para fazer a alteração, o clube deverá enviar os exames que comprovem a condição junto com a requisição em até 48 horas antes do início da competição. A mudança só ocorrerá se houver aprovação da Comissão Médica da Conmebol.

No caso das goleiras, a substituição por lesão pode ocorrer em qualquer momento da competição, uma vez comprovada a gravidade da lesão perante a entidade. No entanto, o pedido deve ser feito em até 48 horas antes da partida. As mudanças, se aceitas, serão permanentes.

Como a situação do Corinthians não está prevista, o clube deverá buscar a Conmebol para que avaliem o quadro e aprovem, ou não, a troca. Vale destacar que a regra exige apresentação de documentação de registro das jogadoras no time, de modo que a inscrição de Yaya será reprovada por conta disso. Contudo, não consta a previsão de um novo prazo de inscrição.

Lista do Corinthians na Libertadores Feminina

Goleiras: Nicole, Lelê e Kemelli Defensoras: Letícia Teles, Thaís Regina, Thaís Ferreira, Mariza, Gi Fernandes, Tamires, Juliete e Erika; Meio-campistas: Yaya, Ivana Fuso, Vic Albuquerque, Letícia Monteiro, Duda Sampaio e Day Rodriguez; Atacantes: Gisela Robledo, Andressa Alves, Gabi Zanotti, Jaque, Jhonson e Ariel Godoy.

Grupos da Libertadores

Grupo A: Corinthians (Brasil), Independiente del Valle (Equador), Always Ready (Bolívia) e Independiente Santa Fé (Colômbia) Grupo B: Boca Juniors (Argentina), Alianza Lima (Peru), Adiffem (Venezuela) e Ferroviária (Brasil) Grupo C: São Paulo (Brasil), San Lorenzo (Argentina), Colo-Colo (Chile) e Olímpia (Paraguai) Grupo D: Deportivo Cali (Colômbia), Libertad (Paraguai), Nacional (Uruguai) e Universidad do Chile (Chile)

Formato da competição

Os 16 times serão divididos em quatro grupos, que disputarão entre si em turno único. Ao final da primeira fase, os dois melhores colocados se classificam para as semifinais, decididas em um jogo, assim como a final e a disputa de terceiro lugar.

Calendário do Corinthians na Libertadores

1ª rodada, 2/10, 16h: Corinthians x Independiente del Valle - Estádio Florencio Sola (Banfield) 2ª rodada, 5/10, 16h: Corinthians x Always Ready - Estádio Florencio Sola (Banfield) 3ª rodada, 8/10, 20h: Corinthians x Santa Fé - Estádio Florencio Sola (Banfield)

