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Brasil leva mais de 20 mil torcedores ao Beira-Rio contra a Argentina

Aline Pellegrino e jogadoras destacam a aproximação com o público

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
11/10/2026 16:56
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Geyse comemorando
Brasil venceu a Argentina por 3 a 1 no Beira-Rio (Foto; SILVIO AVILA / AFP)

A Seleção Brasileira Feminina jogou pela primeira vez no Beira-Rio neste sábado (10), em amistoso contra a Argentina, e reuniu mais de 20 mil torcedores no estádio de Porto Alegre. O confronto marcou um momento importante na preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil, e aproximou a equipe nacional de uma das oito cidades-sede do torneio.

➡️ Em jogo de golaços, Brasil vence a Argentina no Beira-Rio

Mesmo após uma semana de chuva intensa na capital gaúcha, o público compareceu ao estádio para acompanhar a partida. A diretora de Legado e Relações Institucionais da FIFA para o Mundial de 2027, Aline Pellegrino, destacou a importância de levar a Seleção Feminina a diferentes palcos do futebol brasileiro antes da competição.

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— Acho que isso mostra o quanto essa Copa vem para ajudar também essas mulheres a ocuparem os principais palcos do Brasil. Hoje foi um dia em que todo o estádio viu a Seleção Feminina pela primeira vez. Tínhamos muitas famílias, crianças, todo mundo fazendo parte dessa história. Queremos que ela seja ainda maior em 2027, com os oito estádios recebendo um grande público e a torcida brasileira abraçando a Seleção Feminina e as outras equipes que vão participar dessa Copa histórica.

Luany marca o gol durante a partida entre Brasil e Argentina, válida pelo amistoso da seleção feminina, realizada no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre neste sábado (10).
Luany marca o gol durante a partida entre Brasil e Argentina, válida pelo amistoso da seleção feminina, realizada no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre neste sábado (10) (Foto: Rodrigo Ziebell/Brazil Photo Press/Folhapress)

Jogadoras destacam aproximação com a torcida

A presença do público também foi ressaltada pelas jogadoras. A zagueira Isa Haas destacou a oportunidade de aproximar o futebol feminino de pessoas que ainda não acompanhavam a modalidade e valorizou o contato com as torcedoras mais jovens.

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— Acho que as pessoas precisavam disso. Quem não conhecia o futebol feminino da Seleção Brasileira teve o privilégio de conhecer, de estar perto e de ter essa troca com a gente. Muitas meninas foram tirar fotos, recebemos cartazes, e acho que isso é muito importante. O Beira-Rio também é um ótimo estádio, o Gigante, e eu gosto muito daqui.

A goleira Lorena também ressaltou a marca de público e a importância de disputar partidas da Seleção Brasileira em diferentes regiões do país. Para a jogadora, a presença dos torcedores ajuda a fortalecer a modalidade e a criar uma conexão maior com a equipe nacional antes do Mundial.

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— O futebol feminino vem evoluindo e ganhando espaço. Colocamos mais de 20 mil pessoas aqui hoje, e fico muito feliz com todas que saíram de casa para acompanhar a Seleção. A modalidade merece isso. Estamos jogando no Brasil antes da Copa e chamando o torcedor para perto, então só tenho a agradecer.

Geyse Brasil
Geyse celebra gol pela Seleção Brasileira (Foto: SILVIO AVILA / AFP)

Porto Alegre recebe teste para a Copa de 2027

Além do significado esportivo, o amistoso também serviu como parte da preparação operacional para a Copa do Mundo Feminina. Segundo Aline Pellegrino, a partida permitiu avaliar o funcionamento das atividades no estádio e fortalecer a relação com Porto Alegre, uma das cidades que receberão jogos do torneio.

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A dirigente destacou que a experiência ajuda a organização a identificar pontos de melhoria e a planejar a estrutura necessária para o Mundial. A expectativa é que a competição amplie a presença do futebol feminino nos grandes estádios brasileiros e atraia públicos expressivos.

A Seleção Brasileira voltará a campo na terça-feira (13), em Recife, outra cidade-sede da Copa de 2027, para mais um amistoso. A partida dará sequência à preparação da equipe e à aproximação com os torcedores brasileiros antes do torneio.

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Foto do estádio da Beira-Rio
Beira-Rio será sede da Copa do Mundo Feminina de 2027 (Foto: Divulgação/Fluminense)

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