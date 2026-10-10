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Em jogo de golaços, Brasil vence a Argentina no Beira-Rio

Equipes vão se enfrentar 2 vezes nesta Data Fifa

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
10/10/2026 18:44
Supervisionado porAndré Carbone,
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Geyse comemorando
Brasil venceu a Argentina por 3 a 1 no Beira-Rio (Foto; SILVIO AVILA / AFP)

O Brasil venceu a Argentina por 3 a 1 neste sábado (10), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo primeiro de dois amistosos entre as seleções na preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2027. Luany, Geyse e Angelina marcaram para a equipe brasileira, que construiu a vantagem ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Maricel Pereyra descontou para as argentinas.

➡️Veja os gols do confronto!

A partida faz parte do planejamento da Seleção Brasileira para o Mundial, que será disputado no Brasil. Além da oportunidade de enfrentar uma rival sul-americana, o amistoso também serviu para a comissão técnica observar jogadoras e realizar testes ao longo dos 90 minutos.

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Brasil abre vantagem com três gols no primeiro tempo

A Seleção Brasileira começou a partida pressionando e criou uma boa oportunidade logo aos três minutos. Duda Sampaio cobrou falta com perigo, mas a goleira argentina fez a defesa. Depois dos primeiros dez minutos, o confronto ficou mais truncado, com poucas chances claras de gol.

Com maior controle da posse de bola, o Brasil encontrou dificuldades para transformar o domínio em oportunidades, enquanto a Argentina tentava explorar os erros da equipe da casa. O cenário mudou aos 26 minutos, quando Luany acertou um belo chute e abriu o placar para a Seleção.

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O gol deu mais confiança às brasileiras, que passaram a encontrar espaços no ataque. Aos 38 minutos, Geyse ampliou com um gol de bicicleta após uma jogada ensaiada em cobrança de escanteio.

Nos minutos finais da primeira etapa, o Brasil chegou ao terceiro gol. Duda Sampaio lançou Luany dentro da área, a atacante ajeitou a bola para trás e Angelina finalizou com precisão para fechar o primeiro tempo em 3 a 0.

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Luany Brasil
Luany em ação pela Seleção Brasileira (Foto: SILVIO AVILA / AFP)

Argentina diminui no início do segundo tempo

A Argentina voltou do intervalo com outra postura e conseguiu diminuir a desvantagem logo no início da segunda etapa. Maricel Pereyra marcou para a equipe visitante, aproveitando um momento de desatenção da Seleção Brasileira.

Depois do gol argentino, a partida ficou mais equilibrada, mas sem grandes oportunidades para os dois lados. Com a vantagem construída antes do intervalo, o Brasil também aproveitou o segundo tempo para testar alternativas e observar jogadoras.

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As duas equipes fizeram diversas alterações ao longo da etapa final, em um cenário de avaliação de opções para a sequência da preparação. Já nos acréscimos, aos 46 minutos, a Argentina teve a jogadora Vargas expulsa após revisão do árbitro de vídeo (VAR).

Geyse Brasil
Geyse celebra gol pela Seleção Brasileira (Foto: SILVIO AVILA / AFP)

Brasil e Argentina voltam a se enfrentar na terça-feira

As seleções terão mais um encontro na próxima terça-feira (13), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, em Pernambuco. O segundo amistoso dá continuidade à preparação brasileira para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no país.

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Luany marca o gol durante a partida entre Brasil e Argentina, válida pelo amistoso da seleção feminina, realizada no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre neste sábado (10).

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