Nos pênaltis, Bahia elimina o Bragantino e vai às semifinais da Copa do Brasil Feminina
Yanne defendeu duas cobranças para classificar o Tricolor
Quebrando a vantagem dos times mandantes na Copa do Brasil Feminina, o Bahia foi à Bragança e voltou com a classificação para a semifinal. No jogo desta quarta-feira (24), o Tricolor abriu o placar com Cássia, mas Vivian empatou para o Bragantino no último lance. Nos pênaltis, Yanne brilhou as Mulheres de Aço avançaram na competição.
Com isso, o Bahia é o primeiro classificado e aguarda a definição de seus possíveis adversários. Ainda nesta quarta-feira (24), o São Paulo enfrenta o Corinthians. Na quinta (25), o Palmeiras recebe o Sport e o Internacional recebe a Ferroviária.
Como foi Bragantino x Bahia
Primeiro tempo
O primeiro tempo foi equilibrado em chances de gol, mas o Bragantino teve mais posse de bola e volume. Nos minutos iniciais, Rhaiza ameaçou a meta paulista em chute que foi para fora. Depois foi a vez das paulistas, com a argentina Del Trecco, que desperdiçou uma chance clara criada por Pâmela.
Aos 18 minutos, em jogada construída pela direita, Vilma fez o cruzamento e encontrou Rhaiza, que escorou para o meio da área, onde Cássia emendou a batida e superou a goleira Alice (que entrou poucos minutos antes por conta de lesão de Thalya).
O Bragantino tentou responder na sequência. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou com Ana Carla do outro lado da área, que bateu com força, mas em cima de Angela. No lance seguinte, em cobrança fechada de escanteio, Ilana recebeu livre na segunda trave, mas errou o alvo.
Segundo tempo
Mesmo com a vantagem, o Bahia voltou com a mesma postura propositiva. Depois de alguns embates no meio de campo, as Mulheres de Aço ficaram com a posse e Ary disparou em direração à área paulista para colocar Vilma em boa condição para finalizar, mas o chute foi para fora.
A partir desse lance, o Bragantino passou a dominar as principais ações do jogo, pressionando a posse de bola baiana e tentando permanecer no campo de ataque. Assim, o Massa Bruta teve boa chance em sequência de escanteios: primeiro com cabeçada de Débora e depois em finalização travada de Del Trecco.
As paulistas seguiram na pressão, aproveitando o bom momento, e exigiram atenção da defesa tricolor, que conseguiu afastar ou bloquear os chutes e cruzamentos adversários. O Bahia conseguiu sair do abafa e chegou ao ataque aos 29 minutos, em jogada de infiltração, mas a finalização saiu no meio do gol, para a defesa de Alice.
Aos 36, Carol Tavares arriscou de longe e Yanne espalmou. Carla ficou com a sobra na pequena área, mas bateu por cima do gol. Na jogada seguinte, a jogadora tentou de fora da área, mas a arqueira baiana salvou novamente.
Na reta final do jogo, Felipe Freitas pediu desafio para checagem de possível cartão vermelho, que não foi acatado. Depois, foi a vez de Humberto Simão fazer o pedido para que a arbitragem revisasse um lance na área do Bahia, mas não foi assinalado pênalti e mantido o escanteio. Na cobrança, a bola encontrou Carol na pequena área, que bateu no travessão e, no rebote, Vivian igualou o marcador no último lance.
Pênaltis
Bahia: ✅✅✅
Gica; Cássia; Tchula.
Bragantino: ✅❌❌❌
Ana Carla; Vivian, Gabi Santos, Isa Rangel.
