Com entrada gratuita, São Paulo e Corinthians duelam pela Copa do Brasil Feminina
Decisão será nesta quarta-feira (24)
São Paulo e Corinthians voltam a se enfrentar nesta quarta-feira (24), às 18h (de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Brasil Feminina. O confronto será realizado no Estádio Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba (SP), e terá transmissão ao vivo pelo SporTV (canal fechado).
A partida é em jogo único. Em caso de empate no tempo regulamentar, a classificação será decidida nas penalidades. A torcida do São Paulo poderá acompanhar a partida gratuitamente e o acesso acontece pelo portão 6. Apenas a torcida tricolor terá acesso às arquibancadas, seguindo determinação dos órgãos de segurança.
A competição foi retomada nesta temporada e chega às quartas de final com oito clubes, sendo quatro paulistas. Além de São Paulo e Corinthians, seguem na disputa: Internacional, Ferroviária, Bragantino, Bahia, Palmeiras e Sport. Todos os confrontos desta fase estão marcados entre quarta (24) e quinta-feira (25).
Como chega o São Paulo
O time comandado por Thiago Viana chega embalado após eliminar o Flamengo nas oitavas de final, com vitória por 1 a 0 no Morumbis. O gol da classificação foi marcado pela atacante Serrana. Agora, em jogo único, o Tricolor busca a vaga na semifinal diante do maior rival.
Como chega o Corinthians
As Brabas, atuais campeãs do Brasileirão Feminino, também vem de vitória no torneio. A equipe eliminou o Juventude após vencer por 3 a 0 na última semana, e também superou o Santos por 1 a 0, no último sábado (20).
