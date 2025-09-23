menu hamburguer
Com entrada gratuita, São Paulo e Corinthians duelam pela Copa do Brasil Feminina

Decisão será nesta quarta-feira (24)

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 23/09/2025
16:31
São Paulo encara o Corinthians pela Copa do Brasil Feminina. (Foto: Miguel Schincariol/Saopaulofc.net)
São Paulo encara o Corinthians pela Copa do Brasil Feminina. (Foto: Miguel Schincariol/Saopaulofc.net)
  • Matéria
  • Mais Notícias

São Paulo e Corinthians voltam a se enfrentar nesta quarta-feira (24), às 18h (de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Brasil Feminina. O confronto será realizado no Estádio Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba (SP), e terá transmissão ao vivo pelo SporTV (canal fechado).

A partida é em jogo único. Em caso de empate no tempo regulamentar, a classificação será decidida nas penalidades. A torcida do São Paulo poderá acompanhar a partida gratuitamente e o acesso acontece pelo portão 6. Apenas a torcida tricolor terá acesso às arquibancadas, seguindo determinação dos órgãos de segurança.

A competição foi retomada nesta temporada e chega às quartas de final com oito clubes, sendo quatro paulistas. Além de São Paulo e Corinthians, seguem na disputa: Internacional, Ferroviária, Bragantino, Bahia, Palmeiras e Sport. Todos os confrontos desta fase estão marcados entre quarta (24) e quinta-feira (25).

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no Whats App. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Como chega o São Paulo

O time comandado por Thiago Viana chega embalado após eliminar o Flamengo nas oitavas de final, com vitória por 1 a 0 no Morumbis. O gol da classificação foi marcado pela atacante Serrana. Agora, em jogo único, o Tricolor busca a vaga na semifinal diante do maior rival.

São Paulo estreia na Libertadores Feminina em outubro. (Miguel Schincariol / São Paulo FC)
São Paulo estreia na Libertadores Feminina em outubro. (Miguel Schincariol / São Paulo FC)

Como chega o Corinthians

As Brabas, atuais campeãs do Brasileirão Feminino, também vem de vitória no torneio. A equipe eliminou o Juventude após vencer por 3 a 0 na última semana, e também superou o Santos por 1 a 0, no último sábado (20).

➡️ Análise: Os mandantes terão a mesma vantagem nas quartas da Copa do Brasil Feminina?

Jogadoras do Corinthians comemoram gol na semifinal do Brasileirão Feminino
Jogadoras do Corinthians comemoram gol na semifinal do Brasileirão Feminino (Foto: Rebeca Reis/Staff Images Woman/CBF)

