Futebol Feminino

Red Bull Bragantino amplia presença digital e confirma renovações para 2026

Bragantinas foram campeãs da Copa Paulista pela primeira vez

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 21/12/2025
15:21
Dos Santos e Martina Del Trecco comemoram gol pelo RB Bragantino na final da Copa Paulista Feminina. (Foto: Fernando Roberto/Red Bull Bragantino)
Dos Santos e Martina Del Trecco comemoram gol pelo RB Bragantino na final da Copa Paulista Feminina. (Foto: Fernando Roberto/Red Bull Bragantino)
O Red Bull Bragantino anunciou novidades fora das quatro linhas e reforçou sua presença digital com o lançamento do perfil oficial do futebol feminino no Instagram, o @asbragantinas. A nova página passa a concentrar conteúdos institucionais, bastidores e informações do elenco — antes, elas dividiam o espaço com o time masculino.

No campo, as Bragantinas confirmaram uma série de renovações importantes para a temporada 2026. A atacante argentina Martina Del Trecco teve o contrato estendido até dezembro do próximo ano após chegar ao clube em julho e disputar dez partidas, com três gols e duas assistências. Outro nome ofensivo que seguirá em Bragança Paulista é Gaby Santos, de 21 anos, que renovou até 2026 após atuar em 15 jogos na temporada.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

O meio-campo também teve permanências asseguradas. A uruguaia Karol Bermúdez, no clube desde 2024, teve o vínculo prorrogado até o fim de 2026. A jogadora soma 32 partidas com a camisa do Red Bull Bragantino e, em 2025, voltou a ser convocada para a Seleção Uruguaia, que disputa a Liga das Nações Feminina da Conmebol em busca de vaga na Copa do Mundo de 2027.

Já na defesa, a lateral-esquerda Tamires Oliveira, uma das atletas mais utilizadas do elenco, renovou contrato após completar 82 jogos pelo clube e conquistar os títulos do Brasileirão Feminino A2, em 2023, e da Copa Paulista Feminina, em 2025. Confira lista:

  1. Martina Del Trecco – atacante – contrato renovado até dezembro de 2026
  2. Gaby Santos – atacante – contrato renovado até dezembro de 2026
  3. Karol Bermúdez – meio-campista – contrato renovado até dezembro de 2026
  4. Tamires Oliveira – lateral-esquerda – contrato renovado até dezembro de 2026

O ano do RB Bragantino no feminino

O Massa Bruta encerrou a temporada 2025 do futebol feminino com campanha equilibrada e título estadual no currículo. Ao longo do ano, as Bragantinas disputaram quatro competições oficiais, somando 37 jogos, com 16 vitórias, 10 empates e 11 derrotas, além de 53 gols marcados e 43 sofridos. No Campeonato Brasileiro, a equipe fez uma campanha de meio de tabela, com cinco vitórias em 17 partidas.

Já na Copa do Brasil, o time avançou de fase e caiu de forma invicta, com duas vitórias e um empate. No cenário estadual, o Bragantino teve desempenho consistente no Paulistão e coroou a temporada com o título inédito da Copa Paulista Feminina, após vencer o Santos na Vila Belmiro.

Red Bull Bragantino foi campeão da Copa Paulista 2025. (Foto: Fernando Roberto/Red Bull Bragantino)
