O Minas Brasília confirmou a renovação de contrato da lateral Suzana, que seguirá defendendo o clube na temporada 2026. A permanência da jogadora reforça a continuidade do projeto esportivo do clube do DF e aposta em atletas que já carregam identificação com o escudo e com a proposta do clube dentro e fora de campo.

Aos 30 anos, Suzana é presença frequente no elenco nas últimas temporadas e se destaca pela entrega, versatilidade e comprometimento. Atuando principalmente como lateral-direita, mas também com capacidade para jogar mais avançada pela ponta, a atleta soma passagens marcantes pelo próprio Minas Brasília e experiência internacional pelo Puskás Akadémia, da Hungria, antes de retornar ao futebol brasileiro.

Ao celebrar a renovação, Suzana destacou o peso simbólico de seguir vestindo a camisa do clube.

— Tem camisa que não se veste por acaso, tem escudo que se defende todos os dias. A luta continua, o sonho permanece — afirmou. Em outra declaração, reforçou o sentimento de pertencimento.

— Aqui é casa, aqui é compromisso e em 2026 eu sigo com a camisa das Minas — disse ela.

Minas tentará o acesso à elite em 2026

A temporada 2025 do Minas Brasília Feminino foi marcada por altos e baixos, com destaque absoluto no cenário estadual e uma campanha de oscilação nas competições nacionais. Fundado em 2012, o clube voltou a mostrar força no Distrito Federal, mas encontrou dificuldades para transformar o bom desempenho local em resultados mais consistentes fora de casa.

No Campeonato Brasiliense Feminino, o Minas Brasília foi dominante. A equipe encerrou a competição de forma invicta, com oito vitórias e um empate em nove jogos, conquistando o título com números expressivos: 46 gols marcados e apenas sete sofridos.

Já no Campeonato Brasileiro Feminino A2, o cenário foi mais equilibrado. Em nove partidas, o Minas somou três vitórias, três empates e três derrotas, com saldo negativo de gols (9 marcados e 12 sofridos). A campanha levou a equipe até as quartas de final, mas sem conseguir o avanço ao principal objetivo da temporada: o acesso à elite do futebol feminino nacional.

Na Copa do Brasil Feminina, o time teve participação curta. Eliminado ainda na primeira fase, o Minas Brasília se despediu da competição após derrota por 2 a 1, frustrando a expectativa de um caminho mais longo no torneio mata-mata.