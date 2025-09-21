menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Com nove gols de atacante, Bahia aplica maior goleada do fim de semana; veja placar

Tricolor de Aço é favorito ao título do Campeonato Baiano

Elenco feminino do Bahia. (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)
imagem cameraElenco feminino do Bahia. (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)
Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 21/09/2025
21:30
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Bahia goleou o Botafogo-BA por 28 a 0 neste sábado (20), em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Baiano Feminino, registrando o placar mais elástico da história do clube na modalidade. Só a atacante Gica marcou nove gols no jogo.

Relacionadas

Com o resultado, o Tricolor segue com 100% de aproveitamento na competição. O próximo desafio pelo estadual será diante do Litoral Norte, no sábado (28), às 15h (horário de Brasília), pela sexta rodada. Antes, na quarta-feira (24), enfrenta o Red Bull Bragantino pela Copa do Brasil Feminina.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no Whats App. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Como foram os gols do Bahia

O show de gols começou cedo: aos 3 minutos, Luana roubou a bola, avançou e abriu o placar. Aos 7, de falta, Gica ampliou, e logo depois, Cassia marcou o terceiro. Índia fez o quarto aos 16, e Luana serviu Cassia para o quinto.

Aos 19, Gica brilhou novamente com um chute de fora da área, e dois minutos depois, Luana marcou mais um, completando a goleada parcial. Aila, em seu 100º jogo pelo Bahia, marcou o nono, seguida por Juliana e Wendy, que entrou no lugar de Cassia. Ainda na primeira etapa, Gica fez mais três gols, e Vilma completou o placar, deixando o 1º tempo em impressionantes 15×0.

No segundo tempo, o Bahia manteve o ritmo avassalador: em menos de dois minutos, Wendy e Luana marcaram, seguidos por Kaiuska e Gica. Luana fez mais um, Gica também, e Ju Oliveira entrou na lista de artilheiras. Vilma marcou duas vezes, e Gica completou seu sexto gol de cabeça. Índia, Kaiuska e Luana fecharam a goleada histórica, com destaque para Gica, autora de 9 gols na partida.

O time entrou em campo com: Isa Cruz; Ary (Dan), Aila, Isa Fernandes e Índia; Suelen (Ju Oliveira), Luana e Cassia (Wendy/Barbosa); Gica, Juliana (Vilma) e Rhaizza (Kaiuska).

➡️ Yanne exalta futebol nordestino após classificação na Copa do Brasil: ‘Temos muita força’

Artilheiras da partida:

  • Gica 9
  • Luana 5
  • Vilma 3
  • Cassia 2
  • Wendy 2
  • Índia 2
  • Kaiuska 2
  • Aila 1
  • Juliana 1
  • Ju Oliveira 1

circulo com pontos dentroTudo sobre

