Sintrefut-RJ apresenta nova diretoria com representantes do futebol feminino
Treinadora Helena Pacheco foi homenageada pela entidade
O Sindicato dos Treinadores de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Sintrefut-RJ) apresentou oficialmente sua nova diretoria nesta semana.
A gestão, presidida pelo treinador Osmar Coaracy, reuniu profissionais de diferentes gerações e reforçou a presença feminina em cargos de representação, conselho e articulação no futebol do estado.
➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Entre os destaques da nova composição estão Andrea Karl, Denise Veríssimo e Mary Silva, que passam a integrar a diretoria e o Conselho Fiscal do sindicato.
O encontro também foi marcado por homenagens a nomes que ajudaram a construir a história do futebol no Rio de Janeiro. Receberam reconhecimento os professores Enio Ricardo Farias e Joel Santana, além da treinadora Helena Pacheco, referência histórica do futebol feminino, e Karoline Ohana, atualmente ligada à formação de base do Flamengo.
➡️ Por que o Rio de Janeiro é tão forte no futebol feminino de base
Na foto oficial do evento aparecem Andrea Karl, Mary Silva, Denise Veríssimo, Júlia Heredia (Lifferj), Bia Pereira, representando Karoline Ohana, Maria Muniz, mestranda da UFRJ, além de Helena Pacheco e Enio Ricardo Farias.
