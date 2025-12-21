menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Sintrefut-RJ apresenta nova diretoria com representantes do futebol feminino

Treinadora Helena Pacheco foi homenageada pela entidade

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 21/12/2025
16:09
Cerimônia do SINTREFUT no Rio de Janeiro. (Foto: reprodução/redes sociais)
imagem cameraCerimônia do SINTREFUT no Rio de Janeiro. (Foto: reprodução/redes sociais)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Sindicato dos Treinadores de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Sintrefut-RJ) apresentou oficialmente sua nova diretoria nesta semana.

Relacionadas

A gestão, presidida pelo treinador Osmar Coaracy, reuniu profissionais de diferentes gerações e reforçou a presença feminina em cargos de representação, conselho e articulação no futebol do estado.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Entre os destaques da nova composição estão Andrea Karl, Denise Veríssimo e Mary Silva, que passam a integrar a diretoria e o Conselho Fiscal do sindicato.

O encontro também foi marcado por homenagens a nomes que ajudaram a construir a história do futebol no Rio de Janeiro. Receberam reconhecimento os professores Enio Ricardo Farias e Joel Santana, além da treinadora Helena Pacheco, referência histórica do futebol feminino, e Karoline Ohana, atualmente ligada à formação de base do Flamengo.

continua após a publicidade

➡️ Por que o Rio de Janeiro é tão forte no futebol feminino de base

Na foto oficial do evento aparecem Andrea Karl, Mary Silva, Denise Veríssimo, Júlia Heredia (Lifferj), Bia Pereira, representando Karoline Ohana, Maria Muniz, mestranda da UFRJ, além de Helena Pacheco e Enio Ricardo Farias.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias