A renovação de Dayana Rodríguez até o fim de 2028 reforça a valorização da volante dentro do planejamento do Corinthians, que optou por antecipar a extensão do vínculo mesmo com contrato vigente até dezembro de 2026.

Contratada no início de 2025, a venezuelana se firmou rapidamente no elenco e levou o clube a agir antes do prazo para garantir sua permanência por mais tempo. Conforma antecipado pelo Lance!, a diretoria alvinegra adotará, a partir desta temporada, a estratégia de contratos mais longos, de dois a três anos.

Day ganhou protagonismo no meio-campo do Corinthians

Titular em grande parte da temporada, Day disputou 45 partidas e somou mais de 2.600 minutos em campo em 2025, atuando em sua posição de origem, como volante.

A jogadora esteve presente nas campanhas dos títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, além de participar de outras competições do calendário nacional. Mesmo com função prioritariamente defensiva, encerrou o ano com três gols e quatro assistências.

Projeção internacional

Além do desempenho pelo clube, Dayana Rodríguez é nome frequente na seleção venezuelana, que disputa a Liga das Nações como parte do processo classificatório em busca de vaga na Copa do Mundo Feminina de 2027. Ao antecipar a renovação, o Corinthians assegura uma atleta com projeção internacional e mantém estabilidade em um setor estratégico do elenco para os próximos ciclos.

