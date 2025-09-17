Após o triunfo do Bahia sobre o Atlético-MG e a classficação para as quartas de final da Copa do Brasil Feminina, a jovem goleira Yanne deu uma entrevista emocionada ao lado de sua família. Aos 22 anos, tem pasagens pelas seleções de base e é titular no Tricolor de Aço.

continua após a publicidade

De volta ao estado depois de três anos jogando pela Ferroviária, em São Paulo, a jogadora desabafou sobre a dificuldade de ficar longe da família e celebrou estar perto deles nesse momento histórico para ela e o clube. O jogo aconteceu no Estádio Antônio Carneiro, em Alagoinhas, na Bahia.

➡️ Os pilares do sucesso do Bahia, adversário do Atlético-MG na Copa do Brasil Feminina

➡️ Goleira do Atlético-MG critica gramado em jogo pela Copa do Brasil Feminina; veja imagens

continua após a publicidade

— É importante, eu tive três anos longe da família, foram, acho, os três anos mais difíceis da minha vida, da minha carreira e eu não pode ter eles do meu lado. Então, ter a presença deles aqui nessa classificação inédita pra Copa do Brasil é muito importante — iniciou.

— Estou muito feliz pela entrega das meninas e comissão, todo mundo de parabéns. A gente vem trabalhando bastante pra conquistar cada vez mais coisas. E que continue sendo assim, que a gente consiga por em prática tudo aquilo que a gente treina, e que a gente mostre que o futebol nordestino é muito maior do que muitos pensam. A gente infelizmente ainda tem muito esse preconceito com futebol nordestino, tanto do masculino, quanto do feminino. Então, viemos pra mostrar que é tudo ao contrário. A gente tem muito poder, a gente tem muita força, e a gente vai chegar cada vez mais.

continua após a publicidade

Seguiu sua fala destacando a campanha do time na primeira parte da temporada, relembrando a classificação histórica para o mata-mata do Brasileirão Feminino e elogiando também o desempenho da equipe masculina. Apesar da euforia, mostrou pés no chão para seguirem evoluindo até as quartas da Copa do Brasil Feminina, cujo adversário será definido na sexta-feira (19), em sorteio na CBF.

— Estou muito feliz e agora é só comemorar, mas até meia-noite. Depois a gente vai botar a cabeça no lugar e trabalhar. Temos muitas coisas para consertar, para que na próxima partida a gente consiga ter um jogo mais tranquilo.

Bahia na Copa do Brasil Feminina

Depois de vencer o Atlético-MG por 1 a 0, com gol de Wendy, as Mulheres de Aço aguardam os próximos jogos para conhecer seus possíveis adversários. Quem também garantiu a vaga na terça-feira (16) foi o Sport, que eliminou o Realidade Jovem. O sorteio que define os confrontos das quartas de final será realizado na sexta-feira (19), na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino