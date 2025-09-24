Palmeiras x Sport: onde assistir ao vivo e prováveis escalações pela Copa do Brasil Feminina
Equipes duelam pela vaga na semifinal
Pelas quartas de final da Copa do Brasil Feminina, o Sport visita o Palmeiras na Arena Barueri, em São Paulo. O jogo acontece nesta quinta-feira (25), às 18h, com transmissão do Sportv.
A decisão da vaga na semifinal será em jogo único, de mando sorteado pela CBF. Os confrontos da fase seguinte e o mando de campo também serão definidos via sorteio.
Ficha do jogo
Histórico de Palmeiras x Sport
Os times se enfrentaram apenas uma vez na história e esta, pela Copa do Brasil Feminina, será a segunda. O primeiro duelo foi pelo Brasileirão Feminino desta temporada, quando o Palmeiras venceu por 5 a 1 na Arena de Pernambuco. Os gols foram marcados por Laís Estevam, Amanda Gutierres (2), Carla Tays e Rincón.
Ingressos para o jogo
Assim como foi nas oitavas de final, a entrada para o jogo das quartas da Copa do Brasil Feminina será gratuita. Os ingressos para os torcedores de Palmeiras e Sport devem ser resgatados por meio do site palmeiras.soudaliga.com.br.
O acesso da torcida palestrina será pelo Setor C1, no Portão 15, localizado na Rua Santos Dumont, número 365. Já os visitantes, entram pelo Setor D, Portão 11, na Rua Olavo Bilac, número 266. Não haverá venda física nas bilheterias.
Como chega o Palmeiras
Para chegar nas quartas de final, o Palmeiras enfrentou primeiro o Avaí Kindermann, em Santa Catarina, e venceu por 4 a 0. Os gols da classificação foram de Anny Marabá, Tainá Maranhão, Raíssa Bahia e Isadora Amaral. Nas oitavas, eliminou o América-MG com uma vitória por 3 a 0 e gols de Brena, Laís Estevam e Tainá.
A atacante Amanda Gutierres é a referência do ataque alviverde com 20 gols marcados na temporada — sendo 17 no Brasileirão, em que foi a artilheira. Na cerimônia da Bola de Ouro, que aconteceu na segunda-feira (22), a camisa 9 ficou em 21º entre as 30 concorrentes ao prêmio de melhor jogadora da temporada.
Como chega o Sport
As Leoas da Ilha também entraram na terceira fase, já que estavam na Série A1. Na terceira fase, eliminaram o Manaus com facilidade, vencendo por 10 a 0. Na segunda, deixaram o Realidade Jovem pelo caminho em vitória por 3 a 1. A atacante Layza é a artilheira do time na competição com cinco gols, seguida por Bianquinha, com três.
Nesta temporada, o Sport retornou à primeira divisão depois de seis anos. Em 2019, ficou em último dos 16 times do Brasileirão e foi rebaixado para a A2. Depois de cair para A3 e retornar para a A1, a equipe pernambucana ficou novamente na lanterna da competição e disputará a segunda divisão em 2026.
✅ FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS X SPORT
COPA DO BRASIL FEMININA - QUARTAS DE FINAL
🗓️ Data e horário: quinta-feira, dia 25 de setembro, às 18h (de Brasília);
📍 Local: Arena Barueri, Barueri-SP;
📺 Transmissão: Sportv;
🟨 Árbitro: Thayslane Melo Costa (SE)
🚩 Assistentes: Veridiana Bisco (SP) e Juliana Esteves (SP)
⚽ ESCALAÇÕES
PALMEIRAS (Técnico: Camilla Orlando)
Tapia, Poliana, Carla Tays, Pati Maldaner, Fê Palermo, Andressinha, Espinales, Diany, Brena, Tainá Maranhão e Amanda Gutierres.
Sport (Técnico: Macarena Deichler)
Nanda, Evinha, Debora Xavier, Maria Clara, Marcelinha, Andreia, Bianquinha, Ellen, Hayla, Gessica e Layza.
