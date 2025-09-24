Internacional x Ferroviária: onde assistir ao vivo e escalações para o jogo pela Copa do Brasil Feminina
Equipes duelam pela vaga na semifinal
O Internacional recebe a Ferroviária nesta quinta-feira (25), pelas quartas de final da Copa do Brasil Feminina. A bola rola às 20h, no estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre, e terá transmissão do canal N Sports.
A decisão da vaga na semifinal será em jogo único, de mando sorteado pela CBF. Os confrontos da fase seguinte e o mando de campo também serão definidos via sorteio.
Ficha do jogo
Histórico de Internacional x Ferroviária
Desde 2019, quando os times começaram a se enfrentar no Brasileirão Feminino, foram 12 confrontos entre as equipes. Destes, a Ferroviária venceu seis e marcou 16 gols, o Internacional venceu quatro, marcando 12, e empataram duas vezes.
Quando o mando de campo foi das Gurias Coloradas, o retrospecto também é equilibrado, com uma vitória para cada lado e dois empates. No entanto, quando o recorte é por jogos de mata-mata, as Guerreiras Grenás levam a melhor.
Os times se encontraram nas quartas de final do Brasileirão em 2023 e 2024, com três vitórias do time paulista e um empate, garantindo a classificação nas duas temporadas. Já pela Ladies Cup, em 2021, as gaúchas venceram por 2 a 0 - foi a última vitória do Inter sobre a Ferrinha.
O duelo mais recente entre as equipes, que disputam a vaga na semifinal da Copa do Brasil Feminina, foi na 6ª rodada da A1. A Ferroviária venceu por 2 a 1, com gols de Raquel Domingues e Júlia Beatriz, enquanto Julieta descontou para o Internacional.
Ingressos para o jogo
O Internacional abriu check-in para torcedores sócios e não-sócios adquirirem gratuitametne as entradas para a partida pela Copa do Brasil. A exigência do clube é que os torcedores levem 1kg de alimento não perecível. O check-in pode ser realizado pelo site Mundo Colorado.
Como chega o Internacional
A estreia do Internacional na Copa do Brasil Feminina foi na terceira fase, quando os times da série A1 entraram no campeonato. Jogando em casa, o Colorado venceu o 3B por 3 a 1, com gols de Mayara Vaz, Katrine e Bianca Martins. Depois, nas oitavas, Belén Aquino e Rafa Mineira garantiram a vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, também em Porto Alegre.
Nesta temporada, o time tem retrospecto positivo como mandante, vencendo oito dos 13 jogos disputados. A uruguaia Belén Aquino é a artilheira do Inter em 2025, com sete gols, enquanto Rafa Mineira lidera as assistências com seis.
Como chega a Ferroviária
Assim como o Colorado, a Ferroviária entrou na Copa do Brasil Feminina na terceira fase. A estreia foi no Couto Pereira, na goleada de 5 a 1 sobre o Coritiba, com gols de Júlia, Sissi (2), Neném e Andressa. Nas oitavas, jogou em casa, na Fonte Luminosa, e venceu o Vitória com tranquilidade por 3 a 0, gols de Micaelly, Mylena Carioca e Sissi, artilheira do time na competição.
A camisa 10, Micaelly, é a jogadora com mais participações em gols no time, somando três assistências e seis gols. A artilheira é prata da casa, Natalia Vendito, de 20 anos, com sete gols. A atacante Mariana é quem lidera as assistências, tendo quatro nesta temporada.
Para o confronto, a Ferrinha terá o defalque de Luana, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho e está em recuperação. Neném, que teve lesão muscular na panturrilha e não enfrentou o Palmeiras pelo Paulistão, é dúvida. Contra o time baiano na fase anterior, Vendito ficou fora por desconforto muscular, mas foi entrou em campo pelo estadual e está à disposição.
✅ FICHA TÉCNICA
INTERNACIONAL X FERROVIÁRIA
CAOPA DO BRASIL FEMININA - QUARTAS DE FINAL
🗓️ Data e horário: quinta-feira, dia 25 de setembro, às 20h (de Brasília);
📍 Local: Francisco Novelletto (Passo d'Areia), Porto Alegre;
📺 Transmissão: N Sports;
🟨 Árbitro: Rejane Caetano (RJ)
🚩 Assistentes: Jeissyevan Gonçalves (RS) e Ariela Silva (RS)
⚽ ESCALAÇÕES
Internacional (Técnico: Maurício Salgado)
Mayara, Fefa Lacoste, Capelinha, Bianca Martins, Katrine, Gabi Morais, Marzia, Rafa Mineira, Aninha, Iasmin, Belén Aquino.
Ferroviária (Técnico: Léo Mendes)
Luciana, Kati, Rafa Soares, Andressa, Camila, Barrinha, Nicoly, Duda, Micaelly, Vendito, Julia Beatriz.
