Durante a coletiva após a convocação da Seleção Feminina, Arthur Elias reforçou o olhar amplo que tem dos clubes do Brasil, deixando pistas sobre a "quase-convocação" de uma atleta do Bahia. Em ano histórico, as Mulheres de Aço foram ao mata-mata do Brasileirão, semifinalistas da Copa do Brasil e, há pouco tempo, hexacampeãs estaduais.

O principal destaque da temporada tricolor foi a goleira Yanne, de 22 anos, que chama atenção pela segurança, refino técnico e ótimo desempenho em disputa de pênaltis, brilhando na Copa do Brasil para levar o time à semifinal. Além dela, pode-se citar a atacante Rhaizza, de 26 anos, artilheira da equipe que tem acerto encaminhado com o Corinthians para 2026. Pelo "rodízio" promovido por Arthur na posição, os indícios apontam para um "favoritismo" da jovem arqueira.

— Jogadoras de clubes que tem se destacado, principalmente Série A1 e A2. Temos muitas jogadoras nascidas nesses estados do norte e nordeste, o Brasil é muito rico por isso. A gente produz muitas atletas que são históricas da Seleção que são dessa região. Os clubes precisam investir mais e dar melhores condições para terem as melhores jogadoras, mas existem jogadoras jovens no campeonato Sul-Americano, Mundial agora, sub-17, e com a Camilla, mas acabam, por uma questão de mercado, concentrando nos times de sul e sudeste, São Paulo principalmente. Mas o olhar é para todos, a gente tem uma atleta do Bahia muito próxima de ser convocada. O que a gente está fazendo é um exemplo para que todos os clubes entendam que o olhar da Seleção é amplo e não tem distinção, é só uma questão de mercado — disse o treinador.

Yanne é um dos destaques do Bahia na temporada (foto: Letícia Martins/Bahia)

Confira outras respostas de Arhur Elias na convocação da Seleção

O treinador Arthur Elias ainda falou sobre outros temas da Seleção Brasileira, explicando as selecionadas para o meio de campo, destacando a evolução de Brena e Tainá Maranhão, e a presença da goleira Thaís, do Benfica.

Arthur projeta o meio de campo do Brasil

— No meio campo, temos o retorno da Yaya, já que perdemos Laís Estevão, machucada. A gente lamenta muito, é uma lesão com tempo grande de recuperação, mas que faz parte do futebol. É uma excelente atleta, tenho muita confiança e vejo muita projeção na Laís. Mas teremos o retorno da Yaya, que tem jogado mais minutos no PSG, uma grande equipe, e a Brena, que tem feito uma temporada incrível no Palmeiras e mereceu essa oportunidade. A gente está aqui para ajudar ela e todas, aproveitar cada dia da Data Fifa e jogar, como sempre, para vencer os dois jogos — disse Arthur, treinador da Seleção.

Sobre Brena e Tainá Maranhão, do Palmeiras

— Para essa convocação específica, falamos muitas coisas, mas não falei sobre as duas [com Camilla Orlando]. Mas ao longo do ano, ela como treinadora do Palmeiras, ano passado também, sempre teve uma projeção muito grande para a Tainá. É uma menina de muito talento, tem o "um contra um" muito bom, velocidade, boa finalização. Muito a melhorar ainda, e o processo com a Seleção pode ajudar nessa evolução, tenho certeza que vai. Foi muito bem na última Data Fifa, então o retorno é merecido.

— Quanto à Brena, também é uma jogadora muito acima da média. Tem uma capacidade técnica incrível, um poder de decisão incrível, faz uma temporada melhor que as outras. Esteve comigo aqui quando atuava mais como primera volante, então chegou a jogar de meio-campista, a treinar até como zagueira. Depois que a Camilla colocou ela mais para frente, ela tem feito uma grande temporada. Vejo uma condição física muito boa para acompanhar nosso ritmo e vamos tentar ajudá-la com referências para que atue bem dentro do nosso modelo e que possa aproveitar essa Data Fifa. A Camilla sempre falou muito da Brena e era nítido o quanto ela impacta na equipe. — completou Arthur

Sobre Thais, goleira do Benfica, convocada para a Seleção

— Sobre a Thais, é uma goleira bem jovem. Pela avaliação que fizemos antes da primeira convocação e pelas informaçãoes que buscamos, já imaginávamos ser uma excelente goleira, com excelente projeção, e isso na convocação se confirmou ainda mais. Ela foi muito bem, é uma menina bem madura para a idade, como goleira tem experiência nas categorias de base de Portugal, joga em um clube vencedor, o Benfica. E nos surpreendeu positivamente, tenho certeza que vai ser uma excelente goleira para o nosso país. Assim como também vai participar do processo com a Camilla, no sub-20, mas achei interessante trazê-la mais uma vez para o nosso ambiente. E nas competições da Sub-20, vai estar à disposição da Camilla.

