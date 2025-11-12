A atacante Gadu, de 28 anos, negocia com o São Paulo para 2026, segundo apurou o Lance!. Ela tem contrato com o América-MG até o fim desta temporada e o clube mineiro confirmou interesse em mantê-la visando a Série A1 — o que não deve se concretizar.

Gadu, que já defendeu o Santos, vê com bons olhos o retorno ao futebol paulista, conforme dito ao L! na noite desta quarta-feira (12).

— Então, estou feliz pelo interesse, é sinal de que o trabalho vem sendo bem feito. O futebol paulista tem grande importância, e é sempre uma vitrine muito forte, mas no momento estou focada aqui e tranquilo quanto ao futuro. Focada nas finais do campeonato e deixando essas questões nas mãos do meu representante. O que for pra ser, será — escreveu.

A negociação, que vem ganhando força nas últimas semanas, ainda precisa ser formalizada, mas pessoas próximas à jogadora já vêm conversando sobre os próximos passos da carreira. A informação foi noticiada nesta tarde na página 'Campeonato Mineiro Feminino', nas redes sociais.

Situação contratual e o que foi dito pelo staff

O grupo que agencia a carreira de Gadu é o mesmo de Yasmim Cosmann, que trocou o Fluminense pelo Soberano na última janela de transferências. Em resposta à reportagem, o empresário da atleta reafirmou que há interesse de clubes dentro e fora do país e que a decisão será tomada em breve, à medida que o vínculo com o América se aproxima do fim.

— A Gadu tem vários times estudando ela. O contrato dela está terminando agora com o América. E acredito que nos próximos dias ou semanas a gente decide qual é o novo caminho da Gadoo. Pode ser continuar no América ou mudar para outro time, no Brasil ou fora — disse.

O São Paulo, procurado, mantém a linha adotada rotineiramente em mercado: "o clube não comenta sobre contratações e interesses". O América-MG também optou por cautela e disse que, por enquanto, não vai comentar negociações. A equipe decide o título do Campeonato Mineiro com o Cruzeiro.

São Paulo terá mudanças

Nos bastidores, o São Paulo avalia a situação de cada atleta tendo em vista os desafios de 2026, que não terá a Libertadores Feminina no calendário.

Nomes como Milene e Darlene, que chegaram ao clube neste ano, têm situação indefinida. Outra atletas, como é o caso da goleira Carlinha, devem permanecer na equipe de Thiago Viana. Atletas das categorias de base, que foram campeãs do Paulistão Feminino sub-20 nesta quarta-feira (12), também devem passar por valorização e integrar o time profissional.

Equipe feminina do São Paulo (Foto: Staff Images Woman / Conmebol)

Perfil técnico e números

Gadu tem passagens por Bahia, Vitória, Santos, Real Brasília e Fluminense. Ela chegou ao Coelho em 2024 e soma 9 gols em 21 jogos neste ano, temporada superior à anterior, quando fez cinco gols em 13 jogos.

Avaliada como uma atleta de bom relacionamento pelas companheiras de equipe, Gadu foi acusada de agredir a ex-noiva em 2021. À época, ela pediu desculpas e a vítima optou por não abrir um Boletim de Ocorrência, por considerar o caso 'já resolvido', conforme dito ao ge.