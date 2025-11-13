O treinador Arthur Elias divulgou nesta quinta-feira (13) a convocação da Seleção Brasileira Feminina para os amistosos contra Noruega e Portugal, nos dias 28 de novembro e 2 de dezembro. Estes serão os últimos compromissos da temporada da Amarelinha.

— São dois adversários fortes, adversários que a gente ainda não enfrentou. Desde que eu assumi, foram 20 adversários diferentes, e vencemos todos os adversários, com desvantagem para a seleção americana. Então é importante estender esse leque, é mais uma oportunidade de evoluir a seleção — analisou Arthur, sobre os duelos.

O primeiro jogo será em 28 de novembro, às 15h (de Brasília) no Estádio Municipal de La Linea, em Marbella, na Espanha, enquanto o segundo será em 2 de dezembro, às 16h45 (de Brasília), no Estádio Municipal de Aveiro, em Portugal. O chefe de delegação será Estevão Petrallás, presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul.

Números da temporada

Em 2025, a Seleção principal feminina somou seis convocações. Foram 13 jogos, com nove vitórias, dois empates e duas derrotas. Com 47 atletas testadas, a equipe marcou 33 gols, 15 sofridos, o título da Copa América Feminina e a vaga olímpica garantida para Los Angeles 2028.

Lista de convocadas da Seleção Brasileira Feminina

O anúncio foi feito na sede da CBF, no Rio de Janeiro (RJ), na tarde desta quinta-feira (13). Arthur Elias esteve ao lado de Cris Gambaré, coordenadora de seleções femininas, e Camilla Orlando, técnica da seleção sub-20, que também foi convocada. Confira lista:

GOLEIRAS: Lorena (KC Current), Cláudia (Fluminense), Thaís Lima (Benfica) e Lelê (Corinthians)

Lorena (KC Current), Cláudia (Fluminense), Thaís Lima (Benfica) e Lelê (Corinthians) DEFENSORAS : Tarciane (Lyon), Isa Haas (Cruzeiro), Mariza (Corinthians), Fê Palermo (Palmeiras), Thaís Ferreira (Corinthians), Bruninha (Gotham), Yasmim (Real Madrid) e Isabela (PSG)

: Tarciane (Lyon), Isa Haas (Cruzeiro), Mariza (Corinthians), Fê Palermo (Palmeiras), Thaís Ferreira (Corinthians), Bruninha (Gotham), Yasmim (Real Madrid) e Isabela (PSG) MEIO-CAMPISTAS: Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride), Brena (Palmeiras), Ary Borges (Racing Louisville FC) e Yaya (PSG)

Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride), Brena (Palmeiras), Ary Borges (Racing Louisville FC) e Yaya (PSG) ATACANTES: Luany (Atlético de Madrid), Dudinha (San Diego Wave), Bia Zaneratto (Kansas), Gabi Zanotti (Corinthians), Ludmila (Chicago), Gabi Portilho (Gotham) e Tainá Maranhão (Palmeiras)