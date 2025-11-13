menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Seleção Brasileira é convocada com novidades e retorno de goleira do Corinthians

Lelê e Gabi Zanotti, entre outros nomes, chamaram atenção

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 13/11/2025
16:30
Lelê, goleira do Corinthians, vive sua segunda passagem pelo clube. (Foto: Rodrigo Gazzanel/Corinthians)
imagem cameraLelê, goleira do Corinthians, retorna à Seleção Brasileira feminina. (Foto: Rodrigo Gazzanel/Corinthians)
O técnico Arthur Elias anunciou, nesta quinta-feira (13), a convocação da Seleção Brasileira Feminina para os amistosos contra Noruega e Portugal, nos dias 28 de novembro e 2 de dezembro, e a lista veio com retornos importantes.

Entre as novidades em relação à última convocação, em outubro, estão Lelê (Corinthians), Thaís Lima (Benfica), Fê Palermo (Palmeiras), Thaís Ferreira (Corinthians), Brena (Palmeiras), Yaya (PSG), Gabi Zanotti (Corinthians) e Gabi Portilho (Gotham FC).

Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

A maioria é formada por jogadoras que voltam a vestir a camisa da Amarelinha, mas o destaque fica para Thaís Lima, do Benfica — após ser chamada apenas para treinos na última Data Fifa, ela recebe sua primeira convocação oficial.

A Seleção enfrenta a Noruega no dia 28 e Portugal no dia 2 de dezembro, encerrando o calendário de 2025 e já mirando a preparação para a Copa do Mundo de 2027, no Brasil.

Gabi Portilho em ação no amistoso da Seleção Feminina contra os EUA
Gabi Portilho em ação no amistoso da Seleção Feminina contra os EUA (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

Lista de convocadas da Seleção Brasileira Feminina

O anúncio foi feito na sede da CBF, no Rio de Janeiro (RJ), na tarde desta quinta-feira (13). Arthur Elias esteve ao lado de Cris Gambaré, coordenadora de seleções femininas, e Camilla Orlando, técnica da seleção sub-20, que também foi convocada. Confira lista:

  • GOLEIRAS: Lorena (KC Current), Cláudia (Fluminense), Thaís Lima (Benfica) e Lelê (Corinthians)
  • DEFENSORAS: Tarciane (Lyon), Isa Haas (Cruzeiro), Mariza (Corinthians), Fê Palermo (Palmeiras), Thaís Ferreira (Corinthians), Bruninha (Gotham), Yasmim (Real Madrid) e Isabela (PSG)
  • MEIO-CAMPISTAS: Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride), Brena (Palmeiras), Ary Borges (Racing Louisville FC) e Yaya (PSG)
  • ATACANTES: Luany (Atlético de Madrid), Dudinha (San Diego Wave), Bia Zaneratto (Kansas), Gabi Zanotti (Corinthians), Ludmila (Chicago), Gabi Portilho (Gotham) e Tainá Maranhão (Palmeiras)

