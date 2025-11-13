Seleção Brasileira é convocada com novidades e retorno de goleira do Corinthians
Lelê e Gabi Zanotti, entre outros nomes, chamaram atenção
O técnico Arthur Elias anunciou, nesta quinta-feira (13), a convocação da Seleção Brasileira Feminina para os amistosos contra Noruega e Portugal, nos dias 28 de novembro e 2 de dezembro, e a lista veio com retornos importantes.
Entre as novidades em relação à última convocação, em outubro, estão Lelê (Corinthians), Thaís Lima (Benfica), Fê Palermo (Palmeiras), Thaís Ferreira (Corinthians), Brena (Palmeiras), Yaya (PSG), Gabi Zanotti (Corinthians) e Gabi Portilho (Gotham FC).
➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
A maioria é formada por jogadoras que voltam a vestir a camisa da Amarelinha, mas o destaque fica para Thaís Lima, do Benfica — após ser chamada apenas para treinos na última Data Fifa, ela recebe sua primeira convocação oficial.
A Seleção enfrenta a Noruega no dia 28 e Portugal no dia 2 de dezembro, encerrando o calendário de 2025 e já mirando a preparação para a Copa do Mundo de 2027, no Brasil.
Lista de convocadas da Seleção Brasileira Feminina
O anúncio foi feito na sede da CBF, no Rio de Janeiro (RJ), na tarde desta quinta-feira (13). Arthur Elias esteve ao lado de Cris Gambaré, coordenadora de seleções femininas, e Camilla Orlando, técnica da seleção sub-20, que também foi convocada. Confira lista:
- GOLEIRAS: Lorena (KC Current), Cláudia (Fluminense), Thaís Lima (Benfica) e Lelê (Corinthians)
- DEFENSORAS: Tarciane (Lyon), Isa Haas (Cruzeiro), Mariza (Corinthians), Fê Palermo (Palmeiras), Thaís Ferreira (Corinthians), Bruninha (Gotham), Yasmim (Real Madrid) e Isabela (PSG)
- MEIO-CAMPISTAS: Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride), Brena (Palmeiras), Ary Borges (Racing Louisville FC) e Yaya (PSG)
- ATACANTES: Luany (Atlético de Madrid), Dudinha (San Diego Wave), Bia Zaneratto (Kansas), Gabi Zanotti (Corinthians), Ludmila (Chicago), Gabi Portilho (Gotham) e Tainá Maranhão (Palmeiras)
