A convocação da Seleção Brasileira Feminina, marcada para esta quinta-feira (13), às 15h (horário de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, pode ter novidades. Com um bom número de atletas se destacando no Brasil e no exterior, Arthur Elias deve manter a linha de observação e testar nomes.

O Brasil tem pelo menos três baixas nesta convocação: as atacantes Kerolin, do Manchester City, e Gio Garbelini, do Atlético de Madrid, além da meia Laís Estevam, do Palmeiras. Já Marta, do Orlando Pride, volta a estar à disposição de Arthur Elias.

Possíveis surpresas na Seleção Brasileira

Yanne, goleira do Bahia

Entre as possibilidades, a goleira Yanne, do Bahia, surge como uma aposta interessante. Semifinalista da Copa do Brasil Feminina, Yanne teve regularidade e mostrou segurança em jogos decisivos. Seria um movimento coerente com a ideia do técnico de ampliar o radar da Seleção e valorizar talentos em crescimento.

Yanne em campo pelo Bahia (foto: Reprodução/Instagram)

Jhonson, atacante do Corinthians

Outro nome que pode reaparecer é a atacante de Jhonson, do Corinthians. Após um período fora das listas, a centroavante voltou a ter bom ritmo e destaque em um time que mantém alto nível competitivo. São 12 gols e uma assistência em 35 partidas.

Jhonson cobra pênalti decisivo contra o Deportivo Cali, na final da Libertadores Feminina. (Foto: Staff Images Woman/CONMEBOL)

Brena, meia do Palmeiras

A meia Brena, do Palmeiras, também aparece como candidata. Em boa fase técnica, tem sido peça-chave na construção ofensiva do time alviverde. Sua convocação reforçaria a busca por mais opções no meio de campo.

Brena comemora gol pelo Palmeiras. (Foto: Fábio Menotti/Palmeiras)

Fátima Dutra, lateral do Ferroviária

Já Fátima Dutra, da Ferroviária, campeã da Copa América com a Seleção Brasileira, faz uma boa temporada com a camisa grená e pode retornar à Seleção. Finalista da Copa do Brasil Feminina, a defensora tem mostrado evolução em 2025 e pode estar no radar.

Fátima Dutra está na Ferroviária desde 2024 e já defendeu a Seleção Brasileira Feminina. (Foto: Rafael Zocco/Ferroviária)

Lauren, zagueira do Atlético de Madrid

No exterior, Lauren, do Atlético de Madrid, é outro nome possível. Com experiência de Copa do Mundo e sequência consistente na Europa, ela se mantém como uma zagueira de confiança que pode retornar.