Atacante do Fluminense projeta final contra o Flamengo no Carioca Feminino
Lelê soma 20 gols em 31 jogos neste ano
Fluminense e Flamengo iniciam a disputa pelo título do Campeonato Carioca Feminino de 2025 nesta sexta-feira (14), às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Moça Bonita, em Bangu, no Rio de Janeiro. E uma das principais apostas do Tricolor é a atacante Lelê, artilheira da equipe na temporada.
Em grande fase, a camisa 9 destacou a confiança do grupo, mas reconheceu o tamanho do desafio pela frente.
— Esperamos fazer uma grande final. Estamos trabalhando muito para isso, mas temos a consciência de que teremos um grande desafio. Estamos focadas em fazer um excelente jogo e vamos dar o nosso melhor — afirmou a atacante.
Lelê foi decisiva na semifinal contra o Botafogo. No jogo de ida, marcou o gol do empate por 1 a 1, e na volta, vencida pelo Flu por 2 a 1, deu uma linda assistência que garantiu a classificação para a decisão.
— O grupo sabe que enfrentar o Flamengo numa final é sempre um duelo de detalhes. O título vai depender de equilíbrio emocional, execução tática e intensidade máxima. A confiança está alta pela grande temporada que estou fazendo, mas seguimos com os pés no chão — completou.
Datas, horários e onde assistir
FINAIS - CARIOCA FEMININO
FLAMENGO X FLUMINENSE
➡️ FINAL - IDA
📆Data e horário: Sexta-feira, 14 de novembro, às 20h30 (de Brasília)
🏟️Local: Estádio Moça Bonita
📺Onde assistir: Sportv
⬅️FINAL - VOLTA
📆Data e horário: Sexta-feira, 21 de novembro, às 21h (de Brasília)
🏟️Local: Estádio Luso Brasileiro
📺Onde assistir: Sportv
