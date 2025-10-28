menu hamburguer
Futebol Feminino

Preocupante! Meia do Palmeiras sente lesão no joelho em Brasil x Itália

Laís Estevam passará por exames para saber a gravidade da lesão

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 28/10/2025
16:58
Laís Estevam conduz bola em Brasil x Itália. (Foto: Lívia Villas Boas/ CBF)
Laís Estevam conduz bola em Brasil x Itália. (Foto: Lívia Villas Boas/ CBF)
A meia Laís Estevam, do Palmeiras, acendeu o sinal de alerta durante amistoso do Brasil com a Itália, nesta terça-feira (28), em Parma. Aos oito minutos do segundo tempo, a jogadora sentiu o joelho direito após lance com Tomaselli e precisou ser substituída, deixando o gramado.

Laís, que recentemente voltou a ser convocada por Arthur Elias, tem histórico de problemas no joelho. Em maio, a palmeirense foi cortada da Copa América Feminina por dores no mesmo joelho. Laís passará por exames para avaliar a gravidade da lesão.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Na temporada, a meia soma 15 partidas, com cinco gols e três assistências pelo Verdão.Veja momento que ela é retirada de campo:

Laís Estevam deixa campo em Brasil x Itália. (Foto: GETV/Reprodução)
Laís Estevam deixa campo em Brasil x Itália. (Foto: GETV/Reprodução)

Brasil vence Itália em amistoso

A Seleção Brasileira Feminina encerrou a Data-Fifa com mais uma vitória. Na tarde desta terça-feira (28), em Parma, o Brasil superou a Itália por 1 a 0, com gol de Luany, no segundo tempo.

Com o resultado, a equipe comandada por Arthur Elias fecha o período de amistosos com 100% de aproveitamento, após também vencer a Inglaterra. As jogadoras retornam agora aos seus clubes e voltam a se reunir no início de dezembro, para o amistoso diante de Portugal, em Aveiro.

➡️ Com gol de Luany, Seleção feminina vence Itália em amistoso

Luany comemora gol no amistoso Brasil x Itália. (Foto: Lívia Villas Boas/ CBF)
Luany comemora gol no amistoso Brasil x Itália. (Foto: Lívia Villas Boas/ CBF)

