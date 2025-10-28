Preocupante! Meia do Palmeiras sente lesão no joelho em Brasil x Itália
Laís Estevam passará por exames para saber a gravidade da lesão
A meia Laís Estevam, do Palmeiras, acendeu o sinal de alerta durante amistoso do Brasil com a Itália, nesta terça-feira (28), em Parma. Aos oito minutos do segundo tempo, a jogadora sentiu o joelho direito após lance com Tomaselli e precisou ser substituída, deixando o gramado.
Laís, que recentemente voltou a ser convocada por Arthur Elias, tem histórico de problemas no joelho. Em maio, a palmeirense foi cortada da Copa América Feminina por dores no mesmo joelho. Laís passará por exames para avaliar a gravidade da lesão.
Na temporada, a meia soma 15 partidas, com cinco gols e três assistências pelo Verdão.Veja momento que ela é retirada de campo:
Brasil vence Itália em amistoso
A Seleção Brasileira Feminina encerrou a Data-Fifa com mais uma vitória. Na tarde desta terça-feira (28), em Parma, o Brasil superou a Itália por 1 a 0, com gol de Luany, no segundo tempo.
Com o resultado, a equipe comandada por Arthur Elias fecha o período de amistosos com 100% de aproveitamento, após também vencer a Inglaterra. As jogadoras retornam agora aos seus clubes e voltam a se reunir no início de dezembro, para o amistoso diante de Portugal, em Aveiro.
➡️ Com gol de Luany, Seleção feminina vence Itália em amistoso
