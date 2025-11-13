menu hamburguer
Futebol Feminino

Seleção feminina sub-20: confira convocadas por Camilla Orlando

Vitorinha, do São Paulo, e Tainá, do Fortaleza, são alguns destaques

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 13/11/2025
17:38
Seleção feminina sub-20 fará amistosos em Goiânia. (Foto: CBF/Divulgação)
imagem cameraSeleção feminina sub-20 fará amistosos contra seleções sul-americanas. (Foto: CBF/Divulgação)
A Seleção Brasileira feminina sub-20 foi convocada nesta quinta-feira (13), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, para amistosos contra a Argentina e o Paraguai.

O Brasil participa de um triangular, disputado em Ezeiza, na Argentina. Os duelos serão nos dias 26 e 29 de novembro, contra Argentina e Paraguai respectivamente.

Destaques da convocação

Entre os destaques da convocação de Camilla Orlando estão a meia Vitorinha e a goleira Elu, ambas do São Paulo. A meia do Adrielly, do Fluminense, que recentemente estreou no profissional, também está na lista.

Outro nome é Tainá, atacante do Fortaleza e que protagonizou, pelo time principal, a recente conquista da Copa Maria Bonita.

— Essa convocação é muito especial para mim, sinal de que agradei nos treinamentos e nos amistosos realizados na primeira oportunidade. Estou vivendo a melhor fase da minha vida, ajudando minhas companheiras com gols e assistências, e ter esse reconhecimento da Seleção Brasileira é muito gratificante. Estou muito ansiosa para vestir novamente a amarelinha — comemorou a atacante.

Fortaleza busca o acesso no Campeonato Brasileiro Feminino A2 (Foto: João Moura/Fortaleza EC)
Tainá (à esquerda), atleta do Fortaleza. (Foto: João Moura/Fortaleza EC)

Lista de convocadas da Seleção feminina sub-20

Confira lista de Camilla Orlando:

  1. GOLEIRAS: Elu (São Paulo), Faichel (Ferroviária) e Janny (Fluminense)
  2. LATERAIS: Ana Bia (São Paulo), Bia Martins (Internacional), Duda Mattos (Flamengo), Sofia (Flamengo) e Thay (Botafogo)
  3. MEIO-CAMPISTAS: Adrielly (Fluminense), Clarinha (Benfica), Julia (Grêmio), Nayara (Botafogo), Nogueira (Ferroviária) e Vitorinha (São Paulo)
  4. ATACANTES: Carioca (Fluminense), Dudinha (Ferroviária), Evelin (Santos), Gisele (Grêmio), Puccinelli (Huthinson College / Blue Dragons) e Tainá (Fortaleza)

