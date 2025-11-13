Seleção feminina sub-20: confira convocadas por Camilla Orlando
Vitorinha, do São Paulo, e Tainá, do Fortaleza, são alguns destaques
- Matéria
- Mais Notícias
A Seleção Brasileira feminina sub-20 foi convocada nesta quinta-feira (13), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, para amistosos contra a Argentina e o Paraguai.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Com show de Vitorinha, São Paulo vence Ferroviária e conquista o Paulistão Feminino sub-20
Futebol Feminino12/11/2025
- Futebol Feminino
Zagueira do São Paulo projeta clássico contra o Santos no Paulista Feminino Sub-20
Futebol Feminino05/11/2025
- Futebol Feminino
Seleção Brasileira Feminina é convocada para amistosos contra Noruega e Portugal; veja lista
Futebol Feminino13/11/2025
O Brasil participa de um triangular, disputado em Ezeiza, na Argentina. Os duelos serão nos dias 26 e 29 de novembro, contra Argentina e Paraguai respectivamente.
➡️ Seleção Brasileira Feminina é convocada para amistosos contra Noruega e Portugal; veja lista
Destaques da convocação
Entre os destaques da convocação de Camilla Orlando estão a meia Vitorinha e a goleira Elu, ambas do São Paulo. A meia do Adrielly, do Fluminense, que recentemente estreou no profissional, também está na lista.
Outro nome é Tainá, atacante do Fortaleza e que protagonizou, pelo time principal, a recente conquista da Copa Maria Bonita.
— Essa convocação é muito especial para mim, sinal de que agradei nos treinamentos e nos amistosos realizados na primeira oportunidade. Estou vivendo a melhor fase da minha vida, ajudando minhas companheiras com gols e assistências, e ter esse reconhecimento da Seleção Brasileira é muito gratificante. Estou muito ansiosa para vestir novamente a amarelinha — comemorou a atacante.
➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Lista de convocadas da Seleção feminina sub-20
Confira lista de Camilla Orlando:
- GOLEIRAS: Elu (São Paulo), Faichel (Ferroviária) e Janny (Fluminense)
- LATERAIS: Ana Bia (São Paulo), Bia Martins (Internacional), Duda Mattos (Flamengo), Sofia (Flamengo) e Thay (Botafogo)
- MEIO-CAMPISTAS: Adrielly (Fluminense), Clarinha (Benfica), Julia (Grêmio), Nayara (Botafogo), Nogueira (Ferroviária) e Vitorinha (São Paulo)
- ATACANTES: Carioca (Fluminense), Dudinha (Ferroviária), Evelin (Santos), Gisele (Grêmio), Puccinelli (Huthinson College / Blue Dragons) e Tainá (Fortaleza)
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias