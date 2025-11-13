Seleção feminina sub-20: confira convocadas por Camilla Orlando

A Seleção Brasileira feminina sub-20 foi convocada nesta quinta-feira (13), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, para amistosos contra a Argentina e o Paraguai.

continua após a publicidade

O Brasil participa de um triangular, disputado em Ezeiza, na Argentina. Os duelos serão nos dias 26 e 29 de novembro, contra Argentina e Paraguai respectivamente.

➡️ Seleção Brasileira Feminina é convocada para amistosos contra Noruega e Portugal; veja lista

Destaques da convocação

Entre os destaques da convocação de Camilla Orlando estão a meia Vitorinha e a goleira Elu, ambas do São Paulo. A meia do Adrielly, do Fluminense, que recentemente estreou no profissional, também está na lista.

continua após a publicidade

Outro nome é Tainá, atacante do Fortaleza e que protagonizou, pelo time principal, a recente conquista da Copa Maria Bonita.

— Essa convocação é muito especial para mim, sinal de que agradei nos treinamentos e nos amistosos realizados na primeira oportunidade. Estou vivendo a melhor fase da minha vida, ajudando minhas companheiras com gols e assistências, e ter esse reconhecimento da Seleção Brasileira é muito gratificante. Estou muito ansiosa para vestir novamente a amarelinha — comemorou a atacante.

Tainá (à esquerda), atleta do Fortaleza. (Foto: João Moura/Fortaleza EC)

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Lista de convocadas da Seleção feminina sub-20

Confira lista de Camilla Orlando: