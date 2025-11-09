menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

AO VIVO: Acompanhe o GP do Brasil de F1 2025

Corrida acontece neste domingo (9), no Autódromo de Interlagos

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porWilson Spiler,
Dia 09/11/2025
11:44
Atualizado há 2 minutos
Lando Norris no treino livre do GP do Brasil na F1 2025 (Foto: Nelson ALMEIDA / AFP)
Lando Norris no treino livre do GP do Brasil na F1 2025 (Foto: Nelson ALMEIDA / AFP)
A Fórmula 1 (F1) realiza, neste domingo (9), o Grande Prêmio do Brasil 2025, a 21ª etapa da temporada. A corrida tem início às 14h (de Brasília), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A sessão tem transmissão do BandSports e F1TV. Acompanhe o tempo real no Lance!

Lando Norris confirmou o favoritismo na classificação e larga na pole position, seguido por Kimi Antonelli e Charles Lecrec. Gabriel Bortoleto não participou da prova e sai dos boxes, após batida na sprint.

➡️ Veja como foi a classificação para o GP do Brasil de F1 2025

➡️ Chuva pode ser o que Max Verstappen precisa para vitória na F1

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Pré-corrida

  • Caiu a água! Mais cedo, a chegada dos torcedores a Interlagos foi sob chuva.
Torcedores chegam a Interlagos sob chuva (Foto: Beatriz Pinheiro/ Lance!)
Torcedores chegam a Interlagos sob chuva (Foto: Beatriz Pinheiro/ Lance!)

Gabriel Bortoleto e Max Verstappen largam dos boxes

Na corrida sprint deste sábado (8), Gabriel Bortoleto teve uma batida impressionante na última volta, para preocupação da torcida. O brasileiro se recuperou bem fisicamente, mas seu carro não ficou pronto a tempo da classificação, apesar do esforço da Sauber. Por não ter marcado tempo, o piloto sairá dos boxes na corrida deste domingo (9).

Gabriel Bortoleto na manhã deste sábado (8) em Interlagos (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)
Gabriel Bortoleto na manhã deste sábado em Interlagos (Foto: Miguel Schincariol/ AFP)

Já Max Verstappen foi o destaque negativo da sessão, após ser eliminado no Q1, no 16º lugar. Segundo o portal "Motorsport.com", a Red Bull, tentando reverter a situação, trocou o motor completo do carro, o que contraria as regras da FIA. Por isso, como punição, o holandês será jogado para o fim da tabela e também largará do pitlane.

Lando Norris pode abrir vantagem no GP do Brasil

Mais uma pole, a 14ª da carreira, é um grande feito para Norris, que pode abrir vantagem sobre Oscar Piastri, seu companheiro de McLaren, na temporada. Hoje a vantagem do britânico para o australiano -que vai largar em quarto neste domingo - é de apenas nove pontos. Em terceiro lugar está Max Verstappen.

GP do Brasil de F1: horários e onde assistir

DOMINGO, 9 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - 14h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

