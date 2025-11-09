Do futebol ao UFC: atletas marcam presença no GP do Brasil da F1

A Fórmula 1 desembarcou em São Paulo para o GP do Brasil neste fim de semana, entre os dias 7 e 9 de novembro. Quando um evento deste tamanho chega ao seu país, não há que não queira acompanhar de pertinho a ação acontecer. Por isso, alguns atletas aproveitaram o dia de folga para assistir às atividades em Interlagos.

continua após a publicidade

➡️ Bortoleto destaca sorte e explica batida forte no GP do Brasil

Entre as milhares de pessoas que visitaram o Autódromo desde sexta-feira (7), duas estrelas do atletismo brasileiro também marcaram presença: Caio Bonfim e Paulo André. O campeão mundial de marcha atlética visitou ainda o paddock, onde aproveitou para ensinar alguns movimentos a Lewis Hamilton.

De esporte radical para esporte radical. Acompanhado da família, o skatista Sandro Dias, conhecido como "Mineirinho", assistiu aos treinos livres direto de Interlagos.

continua após a publicidade

O mesmo foi feito pela dupla de jogadores do Palmeiras, Flaco López e Agustin Giay, que aproveitou a visita da F1 a São Paulo. Antes de viajarem para Mirassol, os palmeirenses curtiram o primeiro dia de atividades, na sexta-feira (7), do GP do Brasil.

De volta ao Brasil, o campeão do UFC Alex "Poatan" Pereira assistiu à corrida sprint de perto, ao lado de Plínio Cruz. Assim como o surfista Filipe Toledo que levou a família para Interlagos.

continua após a publicidade

Na manhã deste domingo (9), mais uma presença foi confirmada para acompanhar a Fórmula 1: Rayssa Leal. A fadinha do skate publicou suas credenciais para a 21ª etapa da temporada nas redes sociais.

Bortoleto precisa do apoio de todos os brasileiros

Se o sábado esteve longe de ser o dos sonhos, o domingo pode ser uma redenção para Gabriel Bortoleto. Após bater violentamente na corrida sprint, o brasileiro vai largar dos boxes, já que foi desclassificado do Q1. Em entrevista à Band, o piloto falou da postura que pretende adotar em Interlagos, neste domingo, a partir das 14h.

- A gente vai correr normal, não tem muito segredo. Vamos tentar somar o máximo de posições possível o quanto antes. Vou tentar ser agressivo, mas eu quero correr aqui em Interlagos. Eu só fiz um treino e um quali da sprint. Eu pretendo dar o meu melhor e se der para ir para frente, ótimo - prometeu o piloto da Sauber.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O acidente do brasileiro aconteceu na última volta, quando tentou ultrapassar a Williams de Alex Albon na última volta. Com a manobra mal sucedida, o anfitrião perdeu o controle da Sauber e se chocou com o muro. Apesar do susto e da violência da batida, não sofreu ferimentos.